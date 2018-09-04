Пиар-проект Кремля: военный эксперт назвал две причины ликвидации Захарченко

Главарь т.наз. "ДНР" Александр Захарченко был ликвидирован, потому что не вписывался в новые планы Кремля, и россияне воспользовались первым удобным случаем для его устранения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал в комментарии газете "День".

"Здесь есть две причины. Первая — противоборство двух российских спецслужб (ГРУ и ФСБ). Вторая причина — Захарченко стал лишним. То есть он не входит в последующие планы Кремля. Если взять того же [экс-главу "ЛНР" Игоря] Плотницкого из Луганска, то он просто согласился поделиться состоянием и не говорить лишнего. Это его и спасло", – говорит военный эксперт.

Он сравнил Захарченко с "пиар-проектом", который вошел в написанную для него роль и даже смог урвать определенный кусок пирога. "А далее он решил, что может получить еще больше, и пытался играть в самостоятельную игру", – продолжает координатор "Информсопротивления".

"К этому нужно добавить еще одно обстоятельство: [советник президента РФ по Донбассу Владислав] Сурков решил "сыграть назад" и предложил Путину план по Украине, который был признан как такой, который можно реализовать, Захарченко в этом плане не уложился в обойму с собственными амбициями и соответствующим шлейфом преступлений", – говорит Машовец.

По его словам, сейчас российские спецслужбы подминают под себя оккупированную часть Донбасса.

"Они торопились и воспользовались первым благоприятным поводом. Я думал, что все это случится в течение месяца, а вышло раньше. Россияне не стали затягивать с решением этого вопроса. Кто такой вообще Захарченко? Это прежде всего представитель криминала, который был завербован российскими спецслужбами. Тот самый Кобзон — это известный мафиози и один из столпов криминального мира России. У Кобзона много собственности на Донбассе, и можно сказать, что Захарченко был его "смотрящим". Вообще, Россия сейчас представляет собой страну, которой руководит одна криминальная группировка и где государство и криминалитет объединены в единое целое. Именно так нам пытались навязать Януковича — выходца из криминала, завербованного российскими спецслужбами", – напомнил эксперт.

По его словам, кроме нового т.наз. "главы ДНР" Дмитрия Трапезникова, назначенного вместо Захарченко, есть целая когорта других пророссийских деятелей, "которые вроде бы здесь что-то решают, в определенный момент, равно как и Захарченко, могут быть сняты с доски, и на их место поставят других".

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник. Ранения также получили 12 человек, в их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".