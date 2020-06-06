Пионтковский: Если бы у Украины был хоть один ядерный заряд, Россия вела бы себя осторожней

США и Великобритания до сих пор не выполнили свои обязательства по Будапештскому меморандуму

Российский политолог Андрей Пионтковский считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, но Киев правильно делает, что пытается вернуться сейчас к будапештскому меморандуму для урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24"

По его словам, Москве очень не нравятся заявления в Киеве об оживлении Будапештского меморандума. Также считает правильными заявления первого и второго президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, что отказ от ядерного оружия был ошибкой.

"Если бы у Украины был хотя бы один ядерный заряд, то гораздо осторожней вела бы себя Москва в 2014 году", – сказал политолог.

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Пионтковский считает очень правильной идею Киева вернуться к Будапештскому меморандуму, потому что "никуда не делись обязательства трех держав" – России, США и Великобритании.

"Россия, бывшая гарантом, грубо нарушила свои обязательства и стала агрессором. А где ясно выраженная точка зрения США и Великобритании? Судя по настроениям здесь, в Вашингтоне, я уверен эта инициатива (Киева о Будапештском формате – ред.) будет воспринята положительно военно-политическим истеблишментом США", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников на днях озвучивал идею о возможности создания "Будапештского формата", но пока без России, для освобождения Донбасса и Крыма. В Украине уверены, что нынешних форматов недостаточно для урегулирования конфликта.

Отметим, что страны-гаранты по Будапештскому меморандуму не защитили Украину от российской агрессии, а сама Россия грубо нарушила договоренности. Тем не менее экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук четко разъяснил, почему США не защищают Украину от России. По его словам, согласно документу, ни к американцам, ни к другим странам-гарантам не может быть претензий.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Взамен на то, что Киев отказался от ядерного оружия, другие три страны – США, Британия и РФ – обязались гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность.

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Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал в интервью сайту "Сегодня", был ли ошибкой для нашей страны Будапештский меморандум. Смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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