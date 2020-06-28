Пионтковский: Вторжение Путина в Украину было реваншем за проигранную Третью мировую

Нападением на Украину Россия развязала глобальную войну против Запада – не идет на прямую конфронтацию, но начала войну в самом сердце Европы и ведет агрессивную политику против остальных постсоветских стран, в частности против Балтийских, которые входят в НАТО. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский политолог Андрей Пионтковский.

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Недавно на The National Interest вышла статья, в которой Путин фактически оправдывает оккупацию стран Балтии и пакт Молотова – Риббентропа – заговор нацистской Германии и сталинского СССР. А ее кульминацией стало предложение российского лидера собраться на саммит пяти ядерным странам – постоянным членам Совета Безопасности ООН, имеющим право вето. Эту идею уже окрестили "Ялтой-2" по переделу мира. Кроме того, в интервью одному из российских телеканалов хозяин Кремля пожаловался на постсоветские страны, что они получили "исконно русские земли" и забрали их с собой после выхода из СССР, а теперь якобы "задолжали" их Москве.

"Вторжение в Украину в 2014 году, в представлении правящей группировки Путина, Патрушева (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев .– Ред.) и ближайших соратников, было началом некой глобальной войны против Запада. Началом реванша за проигранную Третью мировую войну. Я прекрасно помню, как тогда по нашему ТВ говорили, что не с Украиной там какой-то воюют – мы на территории Украины воюем с США. Вот так торжественно они объявляли. Антибалтийская пропаганда была просто стержнем этой реваншистской риторики. В этой статье он рассказывает (и самое страшное, по-моему, что он искренне в это верит), что прибалтийские страны добровольно вступили в СССР по просьбе их руководителей. Да, все три президента были замучены потом или в лагере, или в сумасшедшем доме. Что президенты – десятки тысяч жителей Прибалтики, прежде всего элита, интеллигенция, политический класс были высланы в Сибирь и многие уничтожены", – рассказал Пионтковский.

Политолог объяснил, что Прибалтике придавалось большое значение – ведь только там Путин мог гарантировать военное столкновение с НАТО.

"Вы же помните, какова была реакция генсека НАТО и тогдашнего президента США Барака Обамы в первый день российского вторжения в Украину? Они, конечно, осудили, возмутились и в Совбезе ООН. Но первым их рефлексом было – не может быть и речи о военном вмешательстве США или НАТО, потому что Украина не является членом Альянса. Вот вам результат многолетних дискуссий, вступать ли Украине в НАТО. В Прибалтике им бы не удалось уклониться от этой обязанности – от статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Ну а если говорить фактически, кто может дать реальный отпор? Это, конечно, США. Так вот, весь план их победы над США заключался в аннексии части Прибалтики, чтобы сделать неизбежным столкновение с НАТО. В первые дни-недели у Москвы были бы какие-то географические преимущества. Но НАТО по своему потенциалу намного сильнее и, конечно, свои обязанности по ст. 5 США бы выполнили. План был рассчитан следующим образом: когда выяснится, что натовские силы втянулись и вот-вот вышвырнут их из Прибалтики, россияне резко повышают уровень военной эскалации, угрожая ядерным ударом. Или, если необходимо, проводят какой-то ограниченный ядерный удар. Расчет был на то, что НАТО дрогнет и капитулирует, что Запад не выдержит ядерного шантажа", – резюмировал эксперт.

Напомним, недавно ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь рассказывала нам, что как только настанет удобный момент, Путин снова ударит по Украине. По ее словам, такие благоприятные условия для Кремля могут появиться, когда в Украине возникнет внутриполитическое обострение и сложится примерно такая ситуация, как во время Революции Достоинства, когда власть была в хаосе.

Смотрите также наше интервью с экс-советником президента РФ Андреем Илларионовым, в котором он рассказал о переговорах по Донбассу, почему Украина должна сама сопротивляться российской агрессии и многое другое:

Андрей Илларионов Видео: Сегодня

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