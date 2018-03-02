Письмо Путину и почему потеряли Крым: о чем говорил Янукович на пресс-конференции

Бывший президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию, на которой говорил о ситуации на Донбассе, что писал в год президенту РФ Владимиру Путину и много другое.

Почему Украины потеряла Крым. По его мнению, Украина в 2014 году во время событий, которые привели к аннексии Крыма Россией, не стремилась сохранить полуостров в своем составе.

"Почему сдали Крым? Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, отделаться от проблемной территории. С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыму в составе Украины теми, кто "захватил" власть в Киеве, предпринято не было".

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Письмо Путину. Янукович заявил, что писал российскому президенту не письмо о вводе войск в Украину, а обращение с предложением провести консультации по ситуации в Украине.

"Путину я написал не письмо, я обращение. Я написал Путину обращение такое же, как написал 22 февраля в Донецке, обращение к трем государствам-подписантам мирного соглашения. И аналогичное письмо я написал президенту России Путину Владимиру Владимировичу. Только разница была в том, что в этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех государств европейских, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украины и Россией. И я предложил провести консультации согласно положениям этого договора".

Закон о реинтеграции Донбасса беглый экс-президент назвал законом продолжения войны.

"Власть в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности. Нет желания идти мирным путем. Мнения жителей Донбасса полностью игнорируются. Этот закон о реинтеграции полностью исключает выполнение Минских соглашений. Киев продолжает читать текст соглашения в том порядке, который удобен ему, однако это не способствует наступлению мира. Отделять события, которые происходили на Майдане, от событий, происходящих на Донбассе – невозможно и неправильно. Это звенья одной цепи. Последствия были предсказуемы".

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Янукович хочет обратиться к Западу и России по Донбассу. Он отметил, что единственный путь урегулировать ситуацию на востоке страны – это переговоры. В связи с этим он анонсировал обращение к странам-гарантам о подписании мирного договора с оппозицией 21 февраля 2014 года.

"Единственный путь в поиске мира – это мирные переговоры. Прямые переговоры с "представителями Донбасса" при содействии и под наблюдением представителей Евросоюза, России, США и ООН. Со своей стороны я планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам о подписании соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе – США и России. Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий, восстановлению разрушенной инфраструктуры, оказанию всесторонней помощи пострадавшим людям".

Янукович не доволен судом по его делу. Экс-президент уверен, что в судебном процессе по делу о госизмене нарушается его права.

"Уже около года у меня нет возможности принимать участие в процессе, в котором меня пытаются обвинять. Я хотел бы высказать свое предостережение следователям и прокурорам, вовлеченным в этот политический процесс. За все свои незаконные действия вы понесете ответственность по закону".

Контакты с Путиным. Янукович заявил, что контактирует с российским президентом, однако отметил, что это происходит не посредством личных встреч.

"Конечно, у нас есть связь (с Путиным – Ред.). Я не говорю, что мы ногой двери открываем, нет. Но у нас есть связь. Мы когда выходим и нужно проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся. Президент России очень занятой человек. И я не претендую на то, чтобы лично с ним встречаться и искать. Вопросы сначала должны быть подготовлены. И тогда, когда придет время, возможность и будет необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу".

Янукович раскрыл детали сотрудничества с Манафортом. Он отметил, что не решал финансовые вопросы с американцам, а в качестве советника тот и вовсе работал на общественных началах.

"Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм об оплате за их работу, и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась – сколько он должен получать. То есть в отношениях между нами вопросов финансовых вознаграждений или оплат вообще не было. После выборов 2010 года Пол Манафорт был моим советником на общественных началах. Я с ним встречался всегда на встречах, когда принимали советников, а у меня внештатных было очень много, но когда рассматривались какие-то международные вопросы, Манафорт как советник принимал в них участие. Как таковых личных контактов с ним у меня не было. Он работал в основном с администрацией президента".