План обороны Украины и реформирование СБУ: Зеленский поставил задачи силовикам

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать и утвердить план обороны и безопасности Украины от агрессии, а также требует от руководства Службы безопасность реформировать спецслужбу. Об этом он заявил на совещании с главами правительства, Рады и силовых структур.

"Оборона, приоритет – мощная и боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку – предложить изменения в законодательство, необходимые для построения крепкого войска. В том числе – разработать и утвердить план обороны и комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии", – сказал глава государства.

Реклама

Также президент озвучил требование и для СБУ.

"Принять концепцию реформирования СБУ, при этом изложить целостное видение спецслужбы и перспективы развития украинской спецслужбы", – заявил Зеленский и призвал принять закон о защите секретной информации, а также поручил активизировать работу по "выполнению мер по внедрению концепции контрразведывательного режима в Украине".

В тренде Будет только одно заседание: Разумков озвучил планы Рады

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня президент заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии, ходе их реформирования и путях решения проблемных вопросов. Также Зеленский заявил, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ.

Ранее украинские военные рассказывали, чего ожидают от Зеленского. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама