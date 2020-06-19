"План побега" из Рады: Вакарчук нашел способ сложить мандат

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос" для того, чтобы сложить депутатский мандат, поскольку Верховная Рада отказалась его "уволить". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что 18 июня Верховная Рада большинством голосов не поддержала постановление о прекращении его депутатских полномочий, на чем он настаивал. Теперь Вакарчук придумал другой способ, как покинуть Раду.

"Я искренне благодарен каждому депутату, который проголосовал "за". Это было проявлением уважения к моему решению. Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата. Такой способ сложения депутатского мандата – вынужденный и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос", и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", – объяснил свой план Вакарчук.

Политик добавил, что вместо него в Раду зайдет следующий по списку кандидат в депутаты – Алина Свидерская. По его словам, она юрист, выпускница Кембриджа и высококлассный специалист по энергетике.

В тренде Вакарчук вышел из фракции "Голос"

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав заявление об этом в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду. Однако уже тогда некоторые депутаты от "Слуги народа" заявляли, что не поддержат его уход из Рады, поскольку считают, что он должен до конца отработать свою каденцию.

Напомним, первый поход во власть Вакарчука был в 2007 году, когда он был избран в Верховную Раду VI созыва по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона" (15-й номер в списке), однако менее чем через год сложил депутатские полномочия. Вакарчук заявлял, что не выдержал постоянных ссор в парламенте и решил уйти.

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