План по захвату юга Украины: американский генерал назвал ключевую цель Кремля

Россия попытается захватить не только Херсон, но и весь юг Украины.

Россия, як и предупреждали эксперты, хочет захватить весь украинский юг и видит своей конечной целью в Украине не только Херсон, но и Одессу.

Реклама

Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, – сообщает LB.ua

По его словам, конечной точкой в этой кампании для Москвы будет приобретение полноценного контроля над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи.

"Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря", – заметил он.

Представитель американской армии уверен, что если российское руководство захочет атаковать Украину во время военных учений "Кавказ – 2020", оно попытается захватить не только Херсон, но и весь Юг Украины.

Реклама

"Когда я смотрю на карту Украины, конкретно на Черноморский регион, то вижу, что ключевая цель здесь для России – это, конечно же, дамба в Новой Каховке (Херсонская область – Ред.). Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует прилегающее к Одессе пространство, когда начинает проводить огневые учения", – сказал Ходжес.

В тренде Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

Также Россия может проводить подобную операцию поступательно, не одномоментно.

"Возможно, Одесса – это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на её действия Запад", – добавил он.

Кроме того, Ходжес отмечает, что для планирования нападения Кремль и российское командование будут внимательно анализировать военно-политические возможности Украины, например, единство правительства, готовность и способность Вооруженных Сил проводить ответные действия.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама