Планировала атаковать Раду минометами: Луценко озвучил жесткие обвинения в адрес Савченко
Нардеп после атаки на парламент планировала добивать депутатов из автомата, рассказал генпрокурор
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду. Об этом он сказал во время выступления в парламенте.
По его словам, нардеп после атаки на парламент планировала добивать депутатов автоматом.
"У следствия есть неоспоримые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт тут в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную минометами, обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – сказал Луценко.
Напомним, 8 марта стало известно, что на контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" на Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Как оказалось, по информации силовиков, задержанный якобы планировал серию терактов, в частности взрывы в Киеве и убийство депутатов, чиновников, в том числе и руководства страны. В итоге 9 марта суд арестовал Владимира Рубана без права залога. Он получил два месяца содержания под стражей.
Как рассказывал народный депутат Антон Геращенко, Савченко подозревают в подготовке государственного переворота. Он пояснил, что нардепа подозревают в соучастии и организации подготовки терактов в Украине в рамках дела Владимира Рубана..
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