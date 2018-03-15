Планировала атаковать Раду минометами: Луценко озвучил жесткие обвинения в адрес Савченко

Сегодня, 11:52

Нардеп после атаки на парламент планировала добивать депутатов из автомата, рассказал генпрокурор

Надежда Савченко. Фото: архив
Надежда Савченко. Фото: архив

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду. Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

По его словам, нардеп после атаки на парламент планировала добивать депутатов автоматом.

"У следствия есть неоспоримые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт тут в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную минометами, обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – сказал Луценко.

Напомним, 8 марта стало известно, что на контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" на Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Как оказалось, по информации силовиков, задержанный якобы планировал серию терактов, в частности взрывы в Киеве и убийство депутатов, чиновников, в том числе и руководства страны. В итоге 9 марта суд арестовал Владимира Рубана без права залога. Он получил два месяца содержания под стражей.

Как рассказывал народный депутат Антон Геращенко, Савченко подозревают в подготовке государственного переворота. Он пояснил, что нардепа подозревают в соучастии и организации подготовки терактов в Украине в рамках дела Владимира Рубана..
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"Сегодня"

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