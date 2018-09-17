Планы Рады на неделю: послание Порошенко и переименование двух областей

Верховная Рада на этой пленарной неделе попытается обновить состав Центральной избирательной комиссии, а также заслушает ежегодное послание президента к народным депутатам. Об этом рассказал спикер парламента Андрей Парубий.

Он подтвердил, что глава государства Петр Порошенко уже точно выступит перед депутатами в четверг.

"Нам уже пришло письмо о том, что 20 сентября на пленарном заседании Верховной Рады , в соответствии со ст.106 Конституции, будет ежегодное послание (президента. – Ред.) к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении", – сказал Парубий.

Также Парубий вспомнил о декоммунизации. По его словам, Рада в четверг может взяться за переименование двух областей – проголосовать за направление соответствующих законопроектов в Конституционный суд. Речь идет о Днепропетровской (областной центр Днепр) и Кировоградской (Кропивницкий) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Раде поддержали переименование двух областей

А вот один из главных вопросов – обновление состава ЦИК – все еще "висит в воздухе". Спикер отметил, что голосование по данному вопросу еще будет обсуждаться в политических судах.

"Я провел соответствующее совещание. Мы обменялись мнениями и договорились, что все фракции парламента до конца дня на своих фракциях проговорят этот вопрос, чтобы до окончательного формирования повестки дня дали позиции все фракции, и мы видели, с чем мы выходим на эту неделю", – сказал глава ВР.

Депутатская неприкосновенность, закон о выборах, обновление состава ЦИК, закон о евробляхах – все эти вопросы перешли с прошлой, восьмой сессии, в новую – девятую, которая стартовала на этой неделе. Депутаты переносят принятие законов с одной сессии на другую.

Сайт "Сегодня" разбирался, что "тормозит" нардепов.