Пластуны передали Вифлеемский огонь мира Зеленскому

Главе государства достался Дневник добрых дел, а его детям передали сладости

Украинские скауты передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Эта акция прошла в рамках почетной миссии, которую пластуны проводят каждый год.

Огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа, распространяют по всему миру, и он должен гореть на протяжении всех Рождественских праздников.

Также в День святого Николая не обошлось и без обмена подарками: пластуны передали сладкие подарки детям президента, а самому главе государства достался другой презент.

"Мы хотим подарить Каталог добрых дел. Надеюсь, вам будет интересно", – заявил представитель скаутской делегации.

"Вы очень правильно сказали – нам всем очень нужен мир. Я думаю, что это тепло от этого огня – самое главное, что может согревать всех наших украинцев", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 19 декабря в день Святого Николая супруга президента Елена Зеленская организует сказочный праздник для социально незащищенных детей. Дом с химерами превратился в "Дом таинственного Н...", чтобы дать возможность детям, которым не хватает сказки в жизни, окунуться в сказку во время новогодне-рождественских праздников.

Также сообщалось, что 19 декабря накануне Дня святого Николая Владимир Зеленский пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Родители Артема Кирилюка и Никиты Баулы были участниками АТО и погибли на востоке Украины.

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