Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Пластуны передали Вифлеемский огонь мира Зеленскому

19 декабря, 18:37

Главе государства достался Дневник добрых дел, а его детям передали сладости

Украинские скауты передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Эта акция прошла в рамках почетной миссии, которую пластуны проводят каждый год.

Огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа, распространяют по всему миру, и он должен гореть на протяжении всех Рождественских праздников.

Также в День святого Николая не обошлось и без обмена подарками: пластуны передали сладкие подарки детям президента, а самому главе государства достался другой презент.

"Мы хотим подарить Каталог добрых дел. Надеюсь, вам будет интересно", – заявил представитель скаутской делегации.

"Вы очень правильно сказали – нам всем очень нужен мир. Я думаю, что это тепло от этого огня – самое главное, что может согревать всех наших украинцев", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 19 декабря в день Святого Николая супруга президента Елена Зеленская организует сказочный праздник для социально незащищенных детей. Дом с химерами превратился в "Дом таинственного Н...", чтобы дать возможность детям, которым не хватает сказки в жизни, окунуться в сказку во время новогодне-рождественских праздников.

Также сообщалось, что 19 декабря накануне Дня святого Николая Владимир Зеленский пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Родители Артема Кирилюка и Никиты Баулы были участниками АТО и погибли на востоке Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Зеленский Вифлеемский огонь скауты пластуны

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

МИД РФ по-хамски обратился к Зеленскому
МИД РФ по-хамски обратился к ЗеленскомуПолитика
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциями
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциямиПолитика
Лимит на землю
Лимит на землю "в одни руки": Зеленский назвал новую цифруЭкономика
Москва хочет изменений в закон об особом статусе Донбасса
Москва хочет изменений в закон об особом статусе ДонбассаПолитика
Зеленский о драках под Радой: Нарушать закон нельзя, но правки по земле внесем
Зеленский о драках под Радой: Нарушать закон нельзя, но правки по земле внесемПолитика
Количество нардепов сократят: Конституционный суд принял важное решение
Количество нардепов сократят: Конституционный суд принял важное решениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...