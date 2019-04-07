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Пленный украинский моряк остроумно потроллил российского омбудсмена

Сегодня, 18:50

Пленный моряк Денис Гриценко пообщался на английском с Дуней Миятович

Денис Гриценко. Фото: facebook.com/nikolay.polozov
Денис Гриценко. Фото: facebook.com/nikolay.polozov.
Пленный украинский моряк остроумно потроллил российского омбудсмена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea5/5f4/5c7ea55f435f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea5/5f4/5c7ea55f435f0.jpg Политика Пленный моряк Денис Гриценко пообщался на английском с Дуней Миятович

Захваченный Россией капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко в СИЗО "Лефортово" чувствует себя хорошо, старается много читать и изучает английский язык. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, военнопленный моряк на прошлой неделе применил полученные познания на практике, пообщавшись во время посещения на английском языке с комиссаром Советом Европы по правам человека Дуней Миятович, что не понравилось российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

"Денис Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, в также другим военнопленным свиданий с близкими, а также телефонных переговоров. Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров, перлюстрирующих переписку неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца. Попросил особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных. По словам Дениса, его разговор на английском языке с Комиссаром Миятович не понравился омбудсмену Татьяне Москальковой", - написал Полозов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Москалькова потребовала от переводчика перевести ей все, что моряк сказал Миятович.

"По словам Дениса, Татьяна Москалькова и Дуня Миятович посетили некоторых других военнопленных моряков. Вместе с Денисом мы обсудили обстоятельства проведения в отношении него амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - также сообщил Полозов.

Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.


Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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Тег СИЗО, Полозов, Миятович, агрессия России, военнопленные, лефортово, пленные моряки, Денис Гриценко

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