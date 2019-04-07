Пленный украинский моряк остроумно потроллил российского омбудсмена
Пленный моряк Денис Гриценко пообщался на английском с Дуней Миятович
Захваченный Россией капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко в СИЗО "Лефортово" чувствует себя хорошо, старается много читать и изучает английский язык. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.
По его словам, военнопленный моряк на прошлой неделе применил полученные познания на практике, пообщавшись во время посещения на английском языке с комиссаром Советом Европы по правам человека Дуней Миятович, что не понравилось российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.
"Денис Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, в также другим военнопленным свиданий с близкими, а также телефонных переговоров. Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров, перлюстрирующих переписку неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца. Попросил особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных. По словам Дениса, его разговор на английском языке с Комиссаром Миятович не понравился омбудсмену Татьяне Москальковой", - написал Полозов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что Москалькова потребовала от переводчика перевести ей все, что моряк сказал Миятович.
"По словам Дениса, Татьяна Москалькова и Дуня Миятович посетили некоторых других военнопленных моряков. Вместе с Денисом мы обсудили обстоятельства проведения в отношении него амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - также сообщил Полозов.
Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.
Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
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