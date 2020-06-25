"Плохо будет всем": Зеленский заговорил о пике эпидемии

В Украине снова был установлен антирекорд по коронавирусу. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации пик заболеваемости COVID-19 может прийтись на середину лета. Об этом заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Зеленский.

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Передает Офис главы государства.

Так, министр здравоохранения Максим Степанов сказал президенту, что при соблюдении противоэпидемиологических мер не может происходить значительного роста количества больных. Он пришел к выводу, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

Правительство пытается бороться с нарушителями карантина. Как рассказали в Министерстве внутренних дел, за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций. Однако в МВД самую большую проблему видят в общественном транспорте, где люди нарушают карантинные требования – масочный режим и соблюдение дистанции. За несколько дней наложено штрафов на 5 млн грн.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", – сказал Зеленский.

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Отметим, что в последнее время ежесуточно фиксируется от 800 и почти до 1000 новых случаев COVID-19. Власти уже заговорили о начале новой волны коронавируса, а Минздрав начал развертывание больниц второй волны для приема больных. Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил условия для ужесточения карантина в областях.

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