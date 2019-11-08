Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

"Плохой прецедент": Трамп готов опубликовать новую стенограмму переговоров с Зеленским

8 ноября, 19:05

Президент США добавил, что "не видит проблем с этим"

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, в беседе с журналистами перед вылетом в штат Джорджия.

Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

"Я опубликую его, если они (демократы, начавшие процедуру импичмента. – Ред.) захотят. Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", – сказал он.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В тренде
Разведение сил в Золотом и Петровском: все подробности, фото и видео
Facebook 93-й омбр ВСУ "Холодный Яр"

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

Читайте также – Стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом: полный текст

На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США стенограмма Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В ООН взялись за российские войска в Крыму
В ООН взялись за российские войска в КрымуПолитика
Ляшко и Герус подрались в аэропорту
Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"Политика
Ни сил, ни времени, ни желания: Зеленский о сложностях быть президентом
Ни сил, ни времени, ни желания: Зеленский о сложностях быть президентомПолитика
В США назвали два важных испытания для Зеленского
В США назвали два важных испытания для ЗеленскогоПолитика
Разведение сил в Золотом и Петровском: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Золотом и Петровском: все подробности, фото и видеоПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...