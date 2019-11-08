"Плохой прецедент": Трамп готов опубликовать новую стенограмму переговоров с Зеленским

Президент США добавил, что "не видит проблем с этим"

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, в беседе с журналистами перед вылетом в штат Джорджия.

Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

"Я опубликую его, если они (демократы, начавшие процедуру импичмента. – Ред.) захотят. Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", – сказал он.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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