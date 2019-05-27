Плохой wi-fi: у Зеленского объяснили желание съехать из Администрации президента

В команде нового президента удивлены были тем, что увидела в АП, и обратили внимание на интернет

На фото Костюк второй справа. Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский планирует съехать из Администрации президента. Заместитель главы АП Юрий Костюк объяснил, что команде президента там "очень трудно" и некомфортно.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

"Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", – заявил он.

Костюк отметил, что Администрация президента ему напоминает "смесь университета с домом Пшонки (бывшего генпрокурора – ред.) и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Он подчеркнул, что в здании всего зашторены окна и плохой wi-fi. По его мнению, нельзя в XXI веке прикрывать "соображениями безопасности" проблемы с интернетом.

"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть – и переехать отсюда", – подчеркнул замглавы АП.

Напомним, что о планах переезда из АП Зеленский говорил еще до победы на выборах. Отметим, что у президентов других стран особое отношение к своим рабочим "офисам": кинозал, тренажерный зал, комната для гриля, цирюльня, бомбоубежище – это только малая часть офиса президента США Дональда Трампа; во Дворце Наций в Таджикистане, чтобы покрасить потолок в одном из кабинетов, потратили 18 млн евро. Сайт "Сегодня" разбирался, куда и когда переедет Зеленский.

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