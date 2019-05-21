"Плохой знак": Парубий заявил, что Зеленский нарушил Конституцию

Гарант не должен начинать свою деятельность с нарушения Основного закона, напомнил спикер

Андрей Парубий. Фото: Facebook.

Подписав указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (№303/2019), президент Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины.

Об этом спикер парламента Андрей Парубий написал на своей странице в Facebook.

"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", – выразил свое мнение глава Верховной Рады.

Напомним, президент Зеленский обратился к спикеру Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Также напомним, что Парубий прислушался к просьбе Зеленского и назначил на 22 мая внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, хотя в соответствии с повесткой дня 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва, нардепы должны были работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Сообщалось, что президент Зеленский сделал ряд кадровых назначений в Администрации президента.

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