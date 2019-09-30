По Донбассу для Украины есть два варианта: политолог раскрыл детали

Если поддаться на требования России – с главарями «ЛДНР» придется садиться за стол переговоров, говорит Сергей Толстов

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На данный момент по вооруженному конфликту на Донбассе реальны два варианта – урегулирование ситуации с учетом российских позиций либо ее "замораживание".

Об этом украинский политолог-международник Сергей Толстов рассказал интервью сайту "Сегодня" .

"Между этими сценариями нужно определяться. Говорить об этом можно долго, но надо дать ответ на вопрос: куда мы движемся? Если урегулирование, надо за ручку здороваться с (главарями т.наз. "ДНР" и "ЛНР". – Ред. ) Пушилиным и Пасечником, снимать с них ярлыки террористов, сажать за стол. По Минским соглашениям все законы, которые утверждаются по неподконтрольным территориям, требуют согласования с ними. Это одно", – говорит эксперт.

"Если замораживание – нужно искать способы замораживания, как это сегодня в Приднестровье. Но нужно что-то одно. Или продолжение войны. Тут самый умный был Троцкий (имеется в виду лозунг "ни мира, ни войны", выдвинутый большевики в условиях разложения имперской армии во время Первой мировой войны – Ред)", – поделился мнением политолог.

Он добавил, что замораживание является более реалистичной перспективой, нежели урегулирование.

"Если урегулирование – нужен референдум. Зеленский ведь говорил, что каждый украинец – президент. Глупый у нас народ или мудрый, но ответственность за Украину у нас коллективная", – подытожил Сергей Толстов.

Напомним, что на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске 18 сентября переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Больше заявлений эксперта по Донбассу читайте на сайте "Сегодня": ""Ни в каком Нормандском формате Трамп участвовать не будет": политолог о войне на Донбассе".

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