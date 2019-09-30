Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

По Донбассу для Украины есть два варианта: политолог раскрыл детали

30 сентября, 09:25

Если поддаться на требования России – с главарями «ЛДНР» придется садиться за стол переговоров, говорит Сергей Толстов

/ Фото: Getty Images

Реклама

На данный момент по вооруженному конфликту на Донбассе реальны два варианта – урегулирование ситуации с учетом российских позиций либо ее "замораживание".

Об этом украинский политолог-международник Сергей Толстов рассказал интервью сайту "Сегодня" .

"Между этими сценариями нужно определяться. Говорить об этом можно долго, но надо дать ответ на вопрос: куда мы движемся? Если урегулирование, надо за ручку здороваться с (главарями т.наз. "ДНР" и "ЛНР". – Ред. ) Пушилиным и Пасечником, снимать с них ярлыки террористов, сажать за стол. По Минским соглашениям все законы, которые утверждаются по неподконтрольным территориям, требуют согласования с ними. Это одно", – говорит эксперт.

"Если замораживание – нужно искать способы замораживания, как это сегодня в Приднестровье. Но нужно что-то одно. Или продолжение войны. Тут самый умный был Троцкий (имеется в виду лозунг "ни мира, ни войны", выдвинутый большевики в условиях разложения имперской армии во время Первой мировой войны – Ред)", – поделился мнением политолог.

Он добавил, что замораживание является более реалистичной перспективой, нежели урегулирование.

"Если урегулирование – нужен референдум. Зеленский ведь говорил, что каждый украинец – президент. Глупый у нас народ или мудрый, но ответственность за Украину у нас коллективная", – подытожил Сергей Толстов.

Напомним, что на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске 18 сентября переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Больше заявлений эксперта по Донбассу читайте на сайте "Сегодня": ""Ни в каком Нормандском формате Трамп участвовать не будет": политолог о войне на Донбассе".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс перемирие заморозка урегулирование Пушилин замороженный конфликт Пасечник Толстов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: список
СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: списокПолитика
"Реальная потеря": как в Украине отреагировали на отставку Волкера (обновлено)Политика
Выходцы из СССР помогали Джулиани начать расследование по делу сына Байдена — СМИ
Выходцы из СССР помогали Джулиани начать расследование по делу сына Байдена — СМИПолитика
В США экс-работники спецслужб призывают наказать Трампа за злоупотребление властью
В США экс-работники спецслужб призывают наказать Трампа за злоупотребление властьюПолитика
Секретарь СНБО назвал Волкера настоящим другом Украины
Секретарь СНБО назвал Волкера настоящим другом УкраиныПолитика
Слова Зеленского должны положить конец
Слова Зеленского должны положить конец "охоте на ведьм" – ТрампПолитика

Новости партнеров

Loading...