По Донбассу нужна большая сделка: Климкин назвал задачу Украины на 2020 год

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Решение конфликта на Донбассе не возможно без большой сделки по Украине, которая бы была выгодна и Москве, и Киеву. В противном случае президент РФ Владимир Путин и дальше будет продавливать свои варианты. В свою очередь главная задача Украины в 2020 году – горячий конфликт перевести в холодный. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

На вопрос, удастся ли Киеву продвинуться на пути к миру в "нормандском формате" в 2020 году, или это возможно лишь на условиях Кремля, он ответил: "Путин будет это делать за счет наших интересов".

"Я не вижу без, как я говорил, большого "договорняка", шанса на компромиссный для нас и России вариант. Иначе Путин будет давить собственно на свой вариант. Я не верю ни в максимальный вариант "зрады", ни в максимальный вариант "перемоги". Статус-кво нам тоже не подходит, поскольку продолжаются обстрелы. Путин будет с этим играть. Но перевод горячего статус-кво в более холодный – это задача 2020 года вместе с гуманитарными аспектами: обмен, гуманитарные, религиозные, экологические и другие контакты. С той стороны будут в основном шпионы. Но, тем не менее, постепенно нам это нужно делать, поскольку это наши люди", – сказал Климкин.

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По его словам, все последние опросы на оккупированных территориях свидетельствуют, что там сейчас очень четкое разграничение: то есть, люди или хотят в Россию, и это большинство, или реально хотят возвращения предыдущей жизни без автономии, хотят просто вернуться в Украину.

"Посмотрим, как сейчас пойдут эти изменения по децентрализации в Конституцию. Они очень аккуратно написаны. Это как "формула Штайнмайера". Они не являются ни плохими, ни хорошими. Конечно, они влияют на эффективное функционирование децентрализации, здесь есть негативные вещи … Но то, что я вижу, более холодный статус-кво уже был бы результатом. Я считаю, что в более холодной реальности можно более эффективно говорить о переходном периоде. Сейчас эмоции, когда есть обстрелы, они всем мешают, даже обсуждать какие-то болезненные компромиссы", – подчеркнул экс-министр.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Павлом Климкиным: "Путин будет и дальше нас долбить для разделения на "Малороссию" и западную Украину".

Напомним, на днях экс-посол Польши в Украине Ян Пекло рассказывал, что Путину нужны два непримиримых лагеря в Украине, а добивается он этого с помощью дестабилизации ситуации в государстве.

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