По примеру Хорватии: дипломат рассказал, что нужно сделать на Донбассе

4-7 августа 1995 года вооруженные силы Республики Хорватии провели военно-стратегическую операцию "Буря", которая помогла освободить временно оккупированную территорию, которая с 1991 года находилась под контролем сепаратистского псевдо-государственного формирования "Республика Сербская Краина".

Все академии обороны мира включили изучение этой операции в план подготовки высших военных кадров своих стран, отмечает посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк Александр Левченко в своем блоге "23 года спустя: как операция "Буря" принесла хорватам победу в Отечественной войне 1991-95 гг." для сайта "Сегодня".

Дипломат напомнил, что после операции "Буря" оставшуюся оккупированную часть территории (восточная Славония) Хорватия решила вернуть мирным путем, предложив переговоры сербской стороне.

"Логика была такой: эта территория непосредственно граничила с Республикой Сербией, там были расквартированы регулярные части сербской армии, местное руководство сепаратистов было под полным контролем Милошевича. Кроме того, густота населения здесь была в восемь раз больше, чем в регионе Книна, а значит, военная операция привела бы не только к лобовому столкновению с регулярной сербской армией, но и сопровождалась бы значительными потерями среди мирного населения. Поэтому было договорено о направлении в восточную Славонию миротворческой миссии во главе с Переходной администрацией ООН с мандатом на год, который был продлен еще на год", – рассказал Ленвченко.

По отношению к боевикам, которые не совершили военных преступлений, Загреб провел общую амнистию. Также была достигнута договоренность о том, что под контролем ООН пройдут местные выборы, всем бывшим временно неподконтрольным территориям предоставили "специальный статус".

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При \том "специальный статус" для этих территорий носил исключительно экономический характер – снятие ряда налогов, поощрение инвестиций, гарантии государственной поддержки развитию бизнеса, образования, культуры.

"Проведение мирной реинтеграции временно оккупированной территории Восточной Славонии в 1996-1998 гг. стало чуть ли не единственным примером успешной миротворческой операции ООН. Залогом ее действенных результатов была Переходная администрация, которая с первых дней перебрала в свои руки власть на подмандатной территории. Нет сомнения, что миротворческая операция именно такого типа нужна и нам на Донбассе", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее постоянный представитель Германии при НАТО выразил уверенность в том, что миротворческая операция под эгидой ООН, на которой настаивает Порошенко, должна быть развернута на востоке Украины, но она не может быть альтернативой выполнению Минских договоренностей.

11 июня в Берлине прошли переговоры глав МИД стран "нормандской четверки", после которых министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление по Донбассу. Российский дипломат заявил, что не поддерживает вариант Украины и США по введению миротворцев на Донбасс и настаивает на том, что миссия ООН должна лишь охранять наблюдателей ОБСЕ.