"По следам партийных списков": продолжение цикла сенсационных расследований

Смотрите специальный репортаж телеканала "Украина" о Садовом и Чубарове

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Телеканал "Украина" продолжает выпускать в эфир цикл сенсационных расследований "По следам партийных списков".

Какие результаты добровольного допроса на "детекторе лжи" экс-замминистра обороны Юрия Гусева? Какое отношение имеет львовский мэр к "галицкому МММ" и каким образом "пирамида" дала старт его политической карьере? За что Россия ввела санкции в отношении Рефата Чубарова? Как живет Запорожье, после того как его мэром стал металлург?

Обо всем этом и многом другом смотрите в спецрепортаже телеканала "Украина": "По следам партийных списков".

Напомним, ране спецрепортаж "По следам" попытался раскрыть таинственные партийные списки .

Также смотрите спецрепортаж: "По следам облэнерго" . Журналисты выясняли, кто и почему из нардепов сопротивляется выкупу у россиян украинских энергосетей. И почему еврооптимисты сопротивляются европейским энергореформам?

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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