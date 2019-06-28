"По следам партийных списков": продолжение цикла сенсационных расследований
Смотрите специальный репортаж телеканала "Украина" о Садовом и Чубарове
Телеканал "Украина" продолжает выпускать в эфир цикл сенсационных расследований "По следам партийных списков".
Какие результаты добровольного допроса на "детекторе лжи" экс-замминистра обороны Юрия Гусева? Какое отношение имеет львовский мэр к "галицкому МММ" и каким образом "пирамида" дала старт его политической карьере? За что Россия ввела санкции в отношении Рефата Чубарова? Как живет Запорожье, после того как его мэром стал металлург?
Обо всем этом и многом другом смотрите в спецрепортаже телеканала "Украина": "По следам партийных списков".
Напомним, ране спецрепортаж "По следам" попытался раскрыть таинственные партийные списки .
Также смотрите спецрепортаж: "По следам облэнерго" . Журналисты выясняли, кто и почему из нардепов сопротивляется выкупу у россиян украинских энергосетей. И почему еврооптимисты сопротивляются европейским энергореформам?
Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.
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