Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости политики

"По следам партийных списков": продолжение цикла сенсационных расследований

28 июня, 10:41

Смотрите специальный репортаж телеканала "Украина" о Садовом и Чубарове

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Телеканал "Украина" продолжает выпускать в эфир цикл сенсационных расследований "По следам партийных списков".

Какие результаты добровольного допроса на "детекторе лжи" экс-замминистра обороны Юрия Гусева? Какое отношение имеет львовский мэр к "галицкому МММ" и каким образом "пирамида" дала старт его политической карьере? За что Россия ввела санкции в отношении Рефата Чубарова? Как живет Запорожье, после того как его мэром стал металлург?

Обо всем этом и многом другом смотрите в спецрепортаже телеканала "Украина": "По следам партийных списков".

Напомним, ране спецрепортаж "По следам" попытался раскрыть таинственные партийные списки .

Также смотрите спецрепортаж: "По следам облэнерго" . Журналисты выясняли, кто и почему из нардепов сопротивляется выкупу у россиян украинских энергосетей. И почему еврооптимисты сопротивляются европейским энергореформам? 

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег садовой, буряк, Чубаров, выборы в парламент , выборы 2019, По следам

Вы сейчас просматриваете новость " "По следам партийных списков": продолжение цикла сенсационных расследований". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Социологи узнали, какие партии попадут в парламент

Вчера, 22:50

Опубликованы горячие данные опроса

Кандидаты в депутаты презентовали свои программы

Вчера, 22:42

Политики встретились с избирателями, обсудив наиболее острые проблемы

Украина не допустит россиян в числе наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду

26 июня, 23:23

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений

ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней

Вчера, 00:08

Центризбирком принял два постановления

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

4 вещи, которые случаются с телом при ежедневном потреблении кофе

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

США «переименовали» Киев, в России возмущены

21-летнюю девушку разорвали акулы на глазах у ее родных (фото)

СМИ рассказали, как Пугачева потеряла ребенка от Киркорова

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот что происходит с человеком, который ест чеснок

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

26 июня, 07:19

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь