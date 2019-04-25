"Победа есть, полномочий нет": Зеленский записал видеобращение к ЦИК

Зеленский считает, что ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов

Фото: AFP

Будущий президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании оглашения официальных результатов выборов. Ролик Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Победа есть, полномочий нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит? Я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", – заявил он.

По словам Зеленского, это делается для того, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения инаугурации.

"Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады", — заявил он.

По мнению Зеленского, это несправедливо.

"Президент, у которого доверие более 73%, должен по крайней мере иметь право думать об этом", — сказал он в обращении.

Как сообщал сайт "Сегодня", во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, сегодня, в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

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