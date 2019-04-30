Победа Зеленского на выборах стала предостережением для политических элит всего мира – СМИ
Французский эксперт неоднозначно оценивает победу Зеленского на выборах
Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине выглядит как победа демократии, но, на самом деле, может свидетельствовать о ее глубоком кризисе. Об этом пишет эксперт в области геополитики Доминик Мойси на страницах французского издания Les Echos.
По его словам, победа абсолютно нового кандидата свидетельствует об утрате доверия общества к элитам.
"То, что произошло в Украине, является одновременно выражением законной санкции и демонстрацией того, что демократия в строгом смысле этого слова сработала хорошо. Но выбор, сделанный украинским народом, также звучит как предупреждение для демократических режимов в классическом смысле этого слова...Убрать всю легитимность у элиты – значит рискнуть поверить в абсолютную мудрость народа", – пишет Мойси.
Из-за своей "новизны" Зеленский является абсолютно непредсказуемым.
"С избранием Зеленского мы вошли в совершенно непредсказуемый мир, в котором, чтобы быть легитимным в политике, нужно не иметь опыта", – добавляет эксперт.
Как сообщалось, 26 апреля в ЦИК были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования всех окружных избирательных комиссий с территориальных избирательных округов.
Конституция Украины и Закон Украины "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно Основному закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.
Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.
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