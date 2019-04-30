Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

Победа Зеленского на выборах стала предостережением для политических элит всего мира – СМИ

30 апреля, 17:47

Французский эксперт неоднозначно оценивает победу Зеленского на выборах

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине выглядит как победа демократии, но, на самом деле, может свидетельствовать о ее глубоком кризисе. Об этом пишет эксперт в области геополитики Доминик Мойси на страницах французского издания Les Echos.

По его словам, победа абсолютно нового кандидата свидетельствует об утрате доверия общества к элитам.

"То, что произошло в Украине, является одновременно выражением законной санкции и демонстрацией того, что демократия в строгом смысле этого слова сработала хорошо. Но выбор, сделанный украинским народом, также звучит как предупреждение для демократических режимов в классическом смысле этого слова...Убрать всю легитимность у элиты – значит рискнуть поверить в абсолютную мудрость народа", – пишет Мойси.

 Из-за своей "новизны" Зеленский является абсолютно непредсказуемым.

"С избранием Зеленского мы вошли в совершенно непредсказуемый мир, в котором, чтобы быть легитимным в политике, нужно не иметь опыта", – добавляет эксперт.

Как сообщалось, 26 апреля в ЦИК были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования всех окружных избирательных комиссий с территориальных избирательных округов.

Конституция Украины и Закон Украины "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно Основному закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.

Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, президент, кризис, СМИ, демократия, победа, эксперт, Зеленский, опасение

Вы сейчас просматриваете новость " Победа Зеленского на выборах стала предостережением для политических элит всего мира – СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЦИК рассказали, как называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку"

Сегодня, 16:45

Глава ЦИК озвучила временный статус Зеленского

Зеленский встретился а предстоятелем ПЦУ Епифанием

Сегодня, 15:55

Встреча состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

7 причесок, которые сделают вас моложе

Четкое начисление пенсий ждет украинцев в новом году, - Гройсман

Как змеи живут зимой

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

8 наций, которым грозит вымирание

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Авто, способные заменить кроссоверы и внедорожники

15 самых жутких и странных существ на планете

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Ученые: морской воздух опасен для здоровья