Поцелуи Макрона с Меркель и Путин в широких штанах: фоторепортаж с "нормандского саммита"

В понедельник, 9 декабря, в резиденции французских президентов, Елисейском дворце в Париже, начались переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции.

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Первой на место встречи приехала немецкий канцлер Ангела Меркель, следующим – украинский президент Владимир Зеленский, а последним прибыл его российский коллега Владимир Путин. Следует отметить, что хозяин Кремля при этом шагал с заметной усталостью, а также был одет в слишком широкие штаны и туфли на высоком каблуке.

Всех их встречал глава страны-хозяйки саммита Эммануэль Макрон и почетный караул.

После этого начались двусторонние встречи: президент Украины Владимир Зеленский побеседовал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а президент РФ Владимир Путин – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После у Зеленского началась встреча с Меркель, а у Путина – с Макроном.

Стоит отметить, что украинский президент прилетел в Париж еще накануне, тогда как лидеры Германии и России – сегодня. Также в состав украинской делегации вошли глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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