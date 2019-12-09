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Поцелуи Макрона с Меркель и Путин в широких штанах: фоторепортаж с "нормандского саммита"

9 декабря, 19:02

Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец вторым - сразу за Ангелой Меркель

В понедельник, 9 декабря, в резиденции французских президентов, Елисейском дворце в Париже, начались переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции.

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Первой на место встречи приехала немецкий канцлер Ангела Меркель, следующим – украинский президент Владимир Зеленский, а последним прибыл его российский коллега Владимир Путин. Следует отметить, что хозяин Кремля при этом шагал с заметной усталостью, а также был одет в слишком широкие штаны и туфли на высоком каблуке.

Всех их встречал глава страны-хозяйки саммита Эммануэль Макрон и почетный караул.

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Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

После этого начались двусторонние встречи: президент Украины Владимир Зеленский побеседовал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а президент РФ Владимир Путин – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После у Зеленского началась встреча с Меркель, а у Путина – с Макроном.

Стоит отметить, что украинский президент прилетел в Париж еще накануне, тогда как лидеры Германии и России – сегодня. Также в состав украинской делегации вошли глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат Эммануэль Макрон

Источник: Сегодня

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