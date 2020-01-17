Почему Гончарук публично подал в отставку: эксперт назвал две версии

Демарш главы правительства мог быть вызван грозящими ему серьезными проблемами, говорит Владимир Фесенко

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Несмотря на то, что Алексей Гончарук подал в отставку с поста главы украинского правительства сам, эксперты не исключают, что в ближайшее время может появиться очередной компромат на премьер-министра.

Такую версию высказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Говоря об отставке, политолог назвал неприемлемой манипуляцией подачу заявления через президента.

"Что значит, пусть президент передает в Верховную Раду? Он что, передатчик? В вопросе отставки президент не нужен! То есть, мотив понятен, это – акт лояльности президенту, команде. Но то, как Гончарук действует, только ухудшает свою ситуацию. И вопрос, почему он так действует. Тем более, что по некоторым данным он встречался с Владимиром Зеленским и получил его поддержку накануне. То есть формально не было никаких намерений увольнять премьера у президента. Но зачем тогда этот публичный демарш?" – говорит эксперт.

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По словам Владимира Фесенко, есть две версии по данному поводу.

"Первая: может быть новый компромат. То есть уже не все разговоры выложены, могут быть выложены еще. И могут быть проблемы более серьезные. Вторая версия: за отставку Гончарука выступает глава Офиса президента. Ну мы знаем, что Богдан публично высказывался критически в адрес Гончарука. Вот и сейчас, Богдан считает, что раз Гончарук хочет уходить, пусть уходит", говорит эксперт.

Напомним, Алексей Гончарук выступил в Раде и заявил, что на правительство ведется большое число информационных атак.

Напомним, отставка Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов" .

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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