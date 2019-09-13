Почему Польша обогнала Украину на пути в ЕС: Квасьневский назвал две причины

Александр Квасьневский. Фото: facebook.com/aleksander.kwasniewski

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Пока вступление Украины в Евросоюз дело не ближайших лет, бывший президент Польши Александр Квасьневский рассказал, как его страна примкнула к ЕС и чем ее ситуация отличается от украинской. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По его словам, первая причина заключается в неизменном европейском курсе, даже несмотря на смену правительств.

"Это тоже было одним из факторов, но не самым главным. Еще в начале 90-х мы решили, что будем двигаться в этом направлении. И хотя в Польше и менялись правительства, но они продолжали проевропейский курс. У нас был договор главных политических сил, двух президентов… У нас было 15 разных правительств, но никогда не было моментов, когда приходят новые и говорят о новом курсе. Это первое и главное преимущество Польши", – сказал Квасьневский.

Второй момент – Польше было легче проводить серьезные реформы, потому что ее экономика не была такая советская, как украинская, отметил экс-президент Польши.

"Мы никогда не были так тесно связаны с Советским союзом. Но реформы нам дались очень сложно, многие люди до сих пор критикуют нас за то, что мы делали это очень быстро, и цена была высокая. Но, по-моему, сегодня мы можем сказать, что это был правильный курс. И скажу вам еще одно: с 1993 года, уже 26 лет подряд, ВВП растет. У нас не было ни одного квартала, когда бы мы не росли", – добавил он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Александром Квасьневским: Россияне – хорошие специалисты по созданию замороженных конфликтов.

Отметим, что и в Украине, и в Европе не раз говорили, что Киеву нужно брать пример с поляков по вступлению в Европейский Союз. Ранее Маршалок польского Сената Станислав Карчевский заявлял, что Польша поделится с Украиной опытом вступления в ЕС и НАТО.

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