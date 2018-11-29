Почему Путин напал в Азовском море и почему именно сейчас: названы четыре причины

Одно из важнейших для России направлений в войне против Украины – уничтожение экономики, отметила Геращенко

Россия усилила Азовский кризис именно сейчас не просто так: недавнее нападение россиян на украинские корабли в Керченском проливе Кремль задумал тогда, когда Европу разрывают собственные проблемы в ключевых странах вроде Британии, Германии, Франции, а в Украине полным ходом идет подготовка к выборам. Да и президенту РФ Владимиру Путину срочно понадобилась новая эскалация для поднятия своего рухнувшего рейтинга. Об этом написала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что война не прекращается уже 4 года и россияне начали "ползучую" эскалацию на Азове еще летом. Одним из важнейших для Путина направлений этой войны против Украины является уничтожение нашей экономики, отметила политик.

"В 2016 году, благодаря нашим доморощенным полезным идиотам (помните "блокаду на крови"?), были украдены наши металлургические предприятия на оккупированном Донбассе, которые были перерегистрированы на подконтрольной территории и платили налоги. Результат – потеря 1% ВВП и рынков экспорта. В Мариуполе и Бердянске находятся наши порты, и сейчас их работа фактически заблокирована. Это – одна из целей Путина", – объяснила Геращенко.

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Второй причиной она назвала использование Путиным внутренних проблем Европы: "Брексит" в Британии, во Франции "бензиновый бунт" с жесткими стычками на улицах, канцлер Германии Ангела Меркель сосредоточена на внутренних политических проблемах, Еврокомиссия готовится к приходу новых руководителей.

"Путин умеет выбирать момент для удара, когда ключевые внешние партнеры сосредоточены на собственных кризисах", – подчеркнула политик.

Вице-спикер Рады напомнила о третьей серьезной проблеме, но уже лично президента РФ – рейтинг Путина в России обвалился "и в таких случаях он всегда организует какую-то войнушку".

На а, наверно, основной и четвертой причиной являются выборы в Украине, на которые Кремль делает серьезную ставку и бросает все силы – от пропаганды до военных инструментов.

"Путин стремится сделать все для смены власти у нас и подыграть всем, лишь бы не Порошенко", – добавила Геращенко.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 24 моряка оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в комментарии сайту "Сегодня", пойдет ли Путин после Азова на блокаду Одессы. По его мнению, Россия не решится пойти на блокирование судоходства в Черном море из-за страха перед НАТО.