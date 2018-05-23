Почему Путин не может отдать Донбасс: американский эксперт назвал причину

Президент РФ Владимир Путин не может уйти с Донбасса, даже если захочет, так как это обернется для него катастрофой – он потеряет престиж и власть внутри Кремля. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк

По его мнению, Россия сейчас стратегически проигрывает на Донбассе.

"Россия испортила свои отношения со США и Западом ради попытки удержать Украину в качестве "заложника" и чтобы Украина не стала полностью независимым государством, которое идентифицирует себя с Западом. Не думаю, что Россия получила столько, сколько она теряет. Но очевидно, что Путин думает по-другому. Проблема для него, по моему мнению, заключается в том, что, если он вернет Донбасс, то потеряет престиж и власть внутри Кремля, потому что все будут удивляться: "Зачем было сперва идти туда, чтобы потом отдать его обратно?!" Я не очень верю, что Путин сможет отдать Донбасс, и наверняка он не сможет отдать Крым без потери престижа и власти", – сказал Бланк.

В то же время он считает, что преемник Путина на посту президента РФ столкнется с большими изменениями в стране и на фоне этого одним из них может быть как раз таки освобождение захваченных ранее украинских территорий.

Также Стивен Бланк дал неутешительный прогноз относительно наступления Украины на Донбассе. Он уверен, что Киев и Москва не могут себе позволить затяжной вооруженный конфликт, а такое развитие событий может привести к полномасштабной войне и попыткам России завоевать всю Украину.

В свою очередь политический эксперт Виталий Портников ранее называл три варианта для Путина по Донбассу – заморозка конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо.