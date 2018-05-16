Почему в скандале с "РИА Новости Украина" ОБСЕ подыгрывает России: Тымчук объяснил

Народный депутат Дмитрий Тымчук объяснил, с чем может быть связана обеспокоенность ОБСЕ в связи с обысками в российском информагентстве "РИА Новости-Украина" и критикой действий украинских силовиков. Он заподозрил российское влияние на эту организацию. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"В подобных случаях мы обычно списываем такую реакцию на то, что в Европе (в данном случае – в ОБСЕ) многие чиновники до сих пор не осознают, что Россия ведет войну против Украины по всем фронтам, в т.ч. информационном. И оборона от агрессии далеко не всегда вяжется с защитой свободы слова, тем более, что в данном случае речь идет не о СМИ в "традиционном" понимании, а об инструменте российской пропаганды и дезинформации. То есть – об информационном оружии в агрессии (РФ) против Украины", – написал политик.

Нардем отметил, что вполне может быть, что дело вовсе не в "непонимании" представителей ОБСЕ. В данном контексте он напомнил о коррупционном скандале в другой европейской структуре – Парламентской Ассамблее Совета Европы, где Азербайджан обвинили в подкупе европейских политиков из этой организации. Тымчук указал на связь с Россией.

"Уверен, в скором времени мы услышим и о "российском следе" в коррупции в ПАСЕ, учитывая, как активно некоторые европейские депутаты пытаются отстаивать интересы Москвы. Только вот разница между ПАСЕ и ОБСЕ состоит в том, что в первой структуре работа российской делегации весьма ограничена с начала агрессии РФ против Украины. В то время как в ОБСЕ этих ушлых ребят никто ничем не ограничивает. Так что заявления от некоторых чиновников ОБСЕ в пользу и поддержку РФ с осуждением действий Украины объясняются весьма просто и банально", – подчеркнул Тымчук.

Также с критикой заявления ОБСЕ по ситуации вокруг "РИА Новости Украина" выступила немногим ранее и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая обратилась к СМИ за помощью. Она также удивлена высказыванием представителем международной организации, что Украина якобы необоснованно ограничивает работу иностранных журналистов.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, а сегодня, 16 мая, его этапировали в Херсон.

Генеральный прокурор Юрий Луценко показывал, что нашли в офисе информагентства при обысках. Он отметил, что силовики разоблачили выполнение проплаченных этим СМИ антиукраинских акций.