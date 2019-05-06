Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Фото: AFP

В субботу новый президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с представителями парламентских фракций и спикером ВР Андреем Парубием. О чем говорили первые лица и чем завершилась их встреча.

Когда

Субботние переговоры Зеленского и парламентариев длились, по словам вице-спикера ВР Ирины Геращенко, полтора часа.

"Главной их темой стало проведение консультаций относительно даты инаугурации", — добавила она.

Нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук, присутствовавший на встрече, отметил:

"Обсуждались различные даты: 19 и 28 мая, и даже 1 июня".

Зеленский настаивает, что церемония должна состояться 19 мая, а в его команде предлагают ее перенести из Рады на НСК "Олимпийский". Об этом говорится и в его обращении к Парубию, которое новый президент отослал спикеру еще в пятницу.

"Определенность (с датой инаугурации. — Авт.) крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", — пишет Зеленский в письме.

Представители Рады настаивают, чтобы инаугурация прошла 28 мая. Парубий заявил, что если парламент будет против 19 мая, он готов поставить на голосование предложение о 28 мая. Против того, чтобы проводить церемонию 19-го числа, выступил и директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, напомнив — это День памяти жертв политических репрессий, то есть "траурный день". В соцсетях уже шутят:

"15 мая — Бориса и Глеба, 16 — Тимофея, 17 — Вознесение, 18 — День памяти геноцида татар, 19 — День памяти жертв политических репрессий, 20 — День Европы, 21 — День памяти геноцида черкесов, 22 — Иосифа... Нет свободной даты для инаугурации".

Стороны к консенсусу не пришли. По словам главы фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, присутствующие пообещали обсудить дату инаугурации со своими фракциями, а на следующей пленарной неделе (стартует 14 мая) решить вопрос в сессионном зале.

Роспуск

Инаугурация президента должна пройти в течение 30 дней после обнародования официальных результатов, то есть до 3 июня. Церемония первого президента Украины Леонида Кравчука состоялась через четыре дня, Петра Порошенко — через 13 дней. Самым долгим был период ожидания у Виктора Ющенко — 26 дней. Как говорят эксперты, новый президент спешит войти в должность, чтобы у него осталась возможность распустить ВР.

"На встрече рассматривали не вопрос даты инаугурации, а решали вопрос роспуска или нероспуска парламента", — считает политолог Руслан Бортник.

Дело в том, что досрочно распустить ВР можно максимум за полгода до выборов (запланированы на 27 октября). Соответственно, после 27 мая у нового президента этой возможности уже не будет. Зеленский в субботу заявил, что говорить о досрочных перевыборах пока рано. В то же время внефракционный нардеп Сергей Мищенко уже зарегистрировал постановление о роспуске парламента.

"Дата инаугурации зависит от того, найдут ли представители и союзники Зеленского нужное количество голосов до следующей пленарной недели. Но уже сейчас заметно, что Зеленский не очень склонен отклоняться от принятых решений, но здесь ему придется заручиться парламентской поддержкой. В противном случае, инаугурация состоится 28 мая", — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Руслан Бортник говорит, что если все пойдет по сценарию Зеленского, он, возможно, попытается "мотивировать" парламент перевыборами, чтобы он поддержал его в кадровых решениях и принятии обещанных законов — о референдуме, снятии неприкосновенности с депутатов и президента. Если же парламент не поддастся, по мнению Бортника, не исключен роспуск ВР.

"Но Верховная Рада может блокировать процесс роспуска через суды и запустить сценарий 2006 года", — напоминает эксперт и называет споры о дате инаугурации "политическим крещением" Зеленского.

Встреча в парламенте. По мнению экспертов, на переговорах рассматривался вопрос роспуска ВР

Пролонгация санкций и вопросы НАТО

Ирина Геращенко добавила, что во время встречи с Зеленским обсуждался не только вопрос инаугурации.

"Я сосредоточилась на ключевой для меня теме внешней политики и внешней агрессии РФ против Украины. Отметила, что уже первым вызовом для новоизбранной команды станет июнь, когда в ЕС будут дискуссии о продлении санкций, и важно добиться их пролонгации. Порошенко прилагал для этого много дипломатических усилий, и ему это удавалось. Очень важно, чтобы перезагрузка с РФ, которой так ждут и на которую рассчитывают США и ЕС, не происходила исключительно за счет Украины. Эти риски, если честно, волнуют в 100 000 раз больше, чем какие-либо выборы", — рассказала вице-спикер.

По словам Тетерука, он пообещал поддерживать все решения Зеленского, направленные на усиление сектора безопасности:

"Это касается и действий по членству в ЕС и НАТО. Мы над этим качественно работали пять лет, и эта работа должна только усиливаться".

Напомним, ранее в ЦИК рассказали, как называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку". Ныне Владимир Зеленский имеет статус новоизбранного президента Украины, именно так его и следует называть.

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