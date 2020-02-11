Почему Зеленский назначил Ермака главой ОП: политолог дал ответ

Отставка главы ОП Андрея Богдана и назначение Андрея Ермака , советника главы украинского государства по международным вопросам, на эту должность была вызвана тем, что президенту Владимиру Зеленскому понадобился эффективный исполнитель.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это ожидалось, Ермак очень сблизился с президентом в последние месяцы, показал себя эффективным исполнителем по самым различным вопросам. И по обмену, и по подготовке встречи в "нормандском формате", и по заключению договора о транзите газа и так далее. А президент очень любит, когда люди показывают результат", – говорит политический эксперт.

В качестве дополнительных причин для увольнения Богдана он назвал то, что у экс-главы ОП осложнились отношения с рядом людей из "квартальского" окружения Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробности

"Ермак, в свою очередь, показал себя командным игроком. Вот почему на посту остался, например, [премьер-министр Алексей] Гончарук? Потому что он – командный игрок. Не конфликтует, идеальный исполнитель. Кстати, думаю, и Ермак стал главой офиса потому, что Зеленский его воспринимает как эффективного исполнителя. И сам Ермак это подчеркивает, говоря в своих интервью, что делает то, что скажет президент. Вот, похоже, исполнительность, готовность работать в команде – это качества, которые Зеленский ценит. А конфликтность, наоборот, вызывает у него раздражение", – резюмировал Фесенко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Ермак захочет сохранить свою особую роль": политолог о кадровых решениях Зеленского" .

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама