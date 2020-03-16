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Почти 20 "слуг народа" требуют увольнения Сивохо: нардепы обратились к Данилову

16 марта, 15:06

Сергей Мартынец

Недавно советник Данилова назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом

19 народных депутатов от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой освободить от своего внештатного советника по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо от исполнения обязанностей. Об этом сообщил в Facebook нардеп от этой фракции Егор Чернев.

"Обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой освободить его советника Сергея Сивохо. Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", – написал нардеп.

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Так, под обращением подписались следующие "слуги народа": Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Цыба, Игорь Василив, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондарь, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Сивохо сетовал на медленный темп движения Украины к НАТО. Более того, он еще и повторил любимый месседж Кремля о "внутреннем конфликте".

"Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", – говорил он.

Это вызвало недовольство в Украине и на презентации Национальной платформы примирения с Донбассом произошла потасовка – активисты набросились на Сивохо и толкнули его на пол.

Позже Данилов прокомментировал нападение на Сивохо и объяснил позицию своего советника. Он напомнил, что у него 11 внештатных советников и никто из них не может представлять официальную позицию СНБО.

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депутаты СНБО слуга народа Сергей Сивохо Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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