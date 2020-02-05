Почти три миллиарда от "Газпрома": на что потратят деньги в Украине

Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 млрд долларов США, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – отметил президент и предложил Кабинету Министров подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

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Напомним, что ранее сообщалось, что "Нафтогаз" заплатит налоги с трех миллиардов долларов от "Газпрома".

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами. В то же время на переговорах Украина не пошла на отказ от судебных исков относительно захваченных в оккупированном Крыму активов "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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