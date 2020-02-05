Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Почти три миллиарда от "Газпрома": на что потратят деньги в Украине

5 февраля, 00:33

Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 млрд долларов США, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Реклама

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – отметил президент и предложил Кабинету Министров подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

В тренде
Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов

Напомним, что ранее сообщалось, что "Нафтогаз" заплатит налоги с трех миллиардов долларов от "Газпрома".

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами. В то же время на переговорах Украина не пошла на отказ от судебных исков относительно захваченных в оккупированном Крыму активов "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

медицина Газпром Владимир Зеленский инфраструктура Нафтогаз Украины арбитраж транзит газа Стокгольмский арбитраж

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как себя чувствуете?": Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским (видео)Политика
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Эрдоган крикнул
Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"Политика
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУ
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУПолитика
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстиции
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстицииУкраина
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фото
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...