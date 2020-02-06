Под Радой и Офисом президента протестуют против рынка земли: фото и видео

Под зданиями Верховной Рады и Офиса президента проходят акции протеста против открытия рынка земли. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Как ожидается, сегодня в Верховной Раде начнется рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.
Смотрите онлайн-трансляцию рассмотрения законопроекта о рынке земли.
Как Рада принимала законопроект о рынке земли в первом чтении, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Земельная реформа
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