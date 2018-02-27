Под Радой пострадали восемь силовиков: в полиции озвучили подробности столкновений
Правоохранители задержали девять активистов и теперь будет дана юридическая оценка их действиям
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В результате столкновений под Верховной Радой между активистами и полицией пострадали восемь правоохранителей.
Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
По его словам, силовики задержали девять активистов и теперь будет дана юридическая оценка их действиям.
"В столкновениях пострадало уже 8 сотрудников полиции. У одного перелом ключицы, травмы других мы сейчас оцениваем. 9 человек мы задержали. Будем принимать юридическое решение и оценивать их действия", – заявил Крищенко.
Шеф киевской полиции отметил, что действия активистов подпадают под статью сопротивление сотрудникам полиции и уже открыто по данному факту уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Украины.
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Также он прокомментировал агрессивные действия митингующих, которые бросали различные предметы в полицейских.
"Не могу видеть действия всех лиц, там сто или более человек. Если будет видео, мы его обнародуем. Прокуратура будет давать оценку действиям, если такие действия были и есть видео", – добавил Крищенко.
Напомним, на днях активисты просили убрать из центра Киева палаточный городок сторонников Саакашвили. Люди жалуются, что из-за палаток центр столицы в сплошных пробках, общественного транспорта не дождаться.
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