Под Радой пострадали восемь силовиков: в полиции озвучили подробности столкновений

Сегодня, 13:17

Правоохранители задержали девять активистов и теперь будет дана юридическая оценка их действиям


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

 


В результате столкновений под Верховной Радой между активистами и полицией пострадали восемь правоохранителей.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, силовики задержали девять активистов и теперь будет дана юридическая оценка их действиям.

"В столкновениях пострадало уже 8 сотрудников полиции. У одного перелом ключицы, травмы других мы сейчас оцениваем. 9 человек мы задержали. Будем принимать юридическое решение и оценивать их действия", – заявил Крищенко.

Шеф киевской полиции отметил, что действия активистов подпадают под статью сопротивление сотрудникам полиции и уже открыто по данному факту уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Украины.

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Также он прокомментировал агрессивные действия митингующих, которые бросали различные предметы в полицейских.

"Не могу видеть действия всех лиц, там сто или более человек. Если будет видео, мы его обнародуем. Прокуратура будет давать оценку действиям, если такие действия были и есть видео", – добавил Крищенко.

Напомним, на днях активисты просили убрать из центра Киева палаточный городок сторонников Саакашвили. Люди жалуются, что из-за палаток центр столицы в сплошных пробках, общественного транспорта не дождаться.
рада, активисты, полиция, столкновения , Крищенко

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