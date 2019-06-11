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Под КСУ перед рассмотрением указа о роспуске Рады стянули силовиков: фото

11 июня, 08:44

Обстановка под зданием суда спокойная

Под здание Конституционного суда Украины, где в 10:00 11 июня начнется рассмотрение президентского указа о роспуске Рады, утром во вторник, 11 июня, стянули большое количество правоохранителей.

В частности, под КСУ пригнали несколько военных КрАЗов, вероятно, с бойцами Национальной гвардии и спецназа. Так, бойцы находятся у двух разных входов на территорию КСУ – со стороны улиц Жилянской и Антоновича. 

Также под зданием суда стоят несколько автомобилей патрульной полиции, много крепких мужчин в гражданской одежде, а также журналистов. 

Вместе с тем, на данный момент ситуация под КСУ спокойна, нет протестов и представителей политических партий. 

Напомним, 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

В свою очередь Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады на 11 июня и признал конституционное производство этого дела неотложным. Также сообщалось, что на заседании КСУ во вторник будет присутствовать и сам президент.


В то же время у Зеленского намекнули на план "Б" на случай, если роспуск Рады признают неконституционным. Представитель президента в КСУ также заявил, что президент не собирается затягивать судебный процесс по данному вопросу.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13.00.

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Тег Рада, роспуск, КСУ, Зеленский

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