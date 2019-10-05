Неделя в Раде: как депутатов разделила формула Штайнмайера и объединила неприкосновенность

/ Фото: Верховная Рада

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Пятая по счету пленарная неделя (если учитывать "неделей" 29 августа, когда парламент работал один день) новой Верховной Рады выдалась бурной. Тон дискуссиям в парламенте задавали не только и не сколько законопроекты, сколько документ, имеющий к Верховной Раде отношение весьма отдаленное. Речь, разумеется, о "формуле Штайнмайера", с текстом которой украинская сторона согласилась аккурат накануне старта пленарной недели.

Вне повестки

Впоследствии многие эксперты пеняли власти, что она подошла к согласованию столь принципиального документа, не подготовив соответствующим образом общественность. Что в итоге и вызвало бурную реакцию. Впрочем, отсутствие информационной кампании можно списать на то, что в Трехсторонней контактной группе до последнего шли бои за компромиссный вариант, а в Офисе президента до последнего не знали, каков будет итоговый текст.

Брифинг президента, очевидно, не смог полностью удовлетворить информационный голод вокруг данного вопроса. Интерпретации, а то и откровенные политические спекуляции, начали набирать обороты, что грозило непредсказуемыми последствиями. Потому Зеленский с самого утра в день старта пленарной недели бросился тушить пожар в Верховной Раде. И это ему где-то удалось. Сперва президент встретился с главами фракций. Разговор продолжался намного дольше запланированного, но в итоге градус напряжения удалось, как минимум, снизить. Сразу после этого глава государства разъяснил "политику партии" собственной фракции. А вечером в четверг выступил с отдельным видеообращением к украинскому народу.

Ни "зрады", ни "перемоги"

В парламенте, разумеется, "формула Штайнмайера" стала темой №1. В кулуарах депутаты из монобольшинства в который раз пересказывали журналистам то, что услышали от президента. Пояснения звучали следующим образом: согласие Украины на "формулу Штайнмайера" ни в коем случае не означает отход Украины от ранее занимаемых позиций. Власть по-прежнему в переговорах будет держать линию, по которой выборы в ОРДЛО должны будут пройти по украинским законам, под контролем международных организаций и после отведения войск. То есть "не под дулами пулеметов", как отметил ранее на брифинге президент. Без согласия Украины с текстом разблокировать переговоры в Нормандском формате не представлялось возможным. При этом акцент был сделан на том, что согласие Украины, подписанное Леонидом Кучмой, не является, по сути, официальным документом. Как отметил глава Комитета по международным делам Богдан Яременко, "для того, чтобы начать этот процесс, нам нужно выполнить это предварительное условие. Юристы понимают ценность и важность фразы, которая была заложена в этом письме, а также кто его подписал".

Позиции других политических сил в парламенте относительно подписанного плана равномерно распределились от "поддержки в целом" (ОПЗЖ) до резкой критики (Евросолидарность).

"Это не "зрада", но и не "перемога". Это процесс, который необходимо пройти. Это действительно инструмент, позволяющий Украине разблокировать переговоры и вести свою политику в интересах достижения мира, – прокомментировал сайту "Сегодня" представитель Оппоплатформы "За жизнь" Юрий Павленко. – При этом процесс можно использовать как во благо, то есть для достижения мира, так и с точностью до наоборот. Все будет зависеть от тех, кто будет вести переговоры – от президента, дипломатов и так далее", – сказал народный депутат, добавив, что фракция поддерживает разблокирование процесса мирного урегулирования.

Кардинально противоположнное мнение высказывали представители "Евросолидарности".

"Нет никакой "формулы Штайнмайера", есть "формула Путина", на которую, к сожалению, пошла украинская сторона, – отметила в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Ирина Фриз. – В чем различие? Если мы говорили о минских договоренностях в контексте первоочередного обеспечения факторов безопасности, то сегодня нам навязывают проведение выборов в ОРДЛО без решения этих вопросов. Каким способом можно проводить выборы, кто будет обеспечивать их безопасность, кто будет следить за этими выборами? Мы уже видим заявления представителей ОРДЛО, что никакого контроля над границей Украина не получит. Потому я считаю, что это – де-факто пока что, потому что де-юре соглашение не подписано – капитуляция Украины перед Россией", – сказала депутат.

Где-то "посредине" находились позиции других политсил. Так, глава фракции "Голос" и группа "За будущее" потребовали от президента и министра иностранных дел более четко разъяснить общественности нынешние и последующие шаги в рамках переговоров.

"Мы начинаем проходить через первое сложное испытание, это испытание отсутствием информации, я бы назвал это так корректно. После вчерашнего заявления президента Украины возникло вполне логичное, вполне понятное беспокойство общества, которое на самом деле не понимает, что происходит и что нас ждет дальше", - отметил с парламентской трибуны руководитель "Голоса" Сергей Рахманин.

"Батькивщина" в лице Юлии Тимошенко, в свою очередь, отметила, что "формула Штайнмайера" для Украины "не очень хорошо, потому что они (Россия – Ред.) настаивали на том, чтобы выборы в местные органы власти, а также их легализация, прошли без демилитаризации территории оккупированного Донбасса и без восстановления границы под контролем Украины". В то же время, Тимошенко призвала депутатов поддержать президента.

"Мы как парламент, мы как команда должны стать сегодня возле президента, а скорее даже, крепостью перед ним, и здесь, в парламенте, сделать украинскую формулу урегулирования войны на востоке, возвращения территорий и, безусловно, возвращения мира", - сказала Тимошенко, обращаясь к депутатам.

Когда депутаты едины

Тем не менее, несмотря на накал страстей, работа в парламенте шла своим чередом. Парламентарии рассмотрели и утвердили целый ряд важных законопроектов, по многим из которых наблюдалось отсутствие единства даже в стане монокоалиции.

Одним из самых проблемных обещало стать рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №1009 об изменении уголовно-процессуального законодательства. Проект, в том числе, отменял пункт 2 ст. 27 закона "О статусе народного депутата". То есть, по сути, разрешал проводить обыски, прослушку и пр. в отношении парламентариев без разрешения Верховной Рады. 19 сентября проект "не прошел" парламент: не поддержала его, в том числе, и часть фракции "Слуга народа".

Руководитель фракции Давид Арахамия позже отметил, что "депутаты были введены в заблуждение оппонентами", дав таким образом понять, что повторное чтение проекта может быть результативным. Но, судя по всему, за истекший период руководству партии так и не удалось преодолеть внутрипартийную фронду по данному проекту. В итоге, чтобы получить голоса за законопроект, из него убрали раздражающий депутатов пункт. Как пояснил глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, "прослушку" депутатов выделили в отдельный законопроект, который уже внесен в парламент.

Судьбу этого отдельного проекта представить несложно, если вспомнить голосование 19 сентября. А вот закон №1009 без спорного пункта прошел в парламенте "на ура" – изменения поддержали 330 народных депутатов.

Еще одним дискуссионным проектом стал закон "О столице", принятый парламентариями в первом чтении. Монокоалиция подала сразу два варианта проекта, еще один вариант был разработан депутатами "Европейской солидарности" и один – "Голоса". В итоге профильный комитет рекомендовал депутатам утвердить проект №2143-3 Александра Ткаченко, что парламент и сделал. Впрочем, претензии к проекту остались и у оппозиции, и у монокоалиции.

"Мы доработаем этот законопроект. Потому что не все в нем, надо сказать, идеально. В том числе у меня есть вопросы относительно избирательной системы в этом проекте. Дело в том, что в момент, когда разрабатывался закон, его гармонизировали с Избирательным кодексом. Мы приняли проект закона "О столице" за основу, но между первым и вторым чтением обязательно доработаем его. Положения этого закона и Избирательного кодекса, который мы также доработаем, будут совпадать. Хотя, к примеру, я лично не сторонник того, чтобы в конкретном законе мы расписывали избирательную систему под конкретный город", – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа"), замглавы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

С чем не возникло никаких осложнений, так это с назначением нового состава Центральной избирательной комиссии: все кандидатуры, внесенные президентом Украины, были проголосованы конституционным большинством. Завершила неделю Верховная Рада Украины на бравурной ноте, утвердив 236-ю голосами программу правительства.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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