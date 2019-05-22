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Подавший в отставку Климкин советует перезагрузить АП

22 мая, 05:03

Офис главы государства должен быть без лишней бюрократии

Фото: Getty Images

Подавший в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин позитивно оценил новые кадровые назначения в Администрацию президента Владимира Зеленского.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс", – написал Климкин.

Он считает, что офис главы государства должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми. В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.

"Есть хорошая китайская пословица: "Когда дует ветер – нужно строить мельницы, а не сводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец, – чем быстрее, тем лучше", – резюмировал Климкин.

Сегодня ранее Зеленский подписал указ, которым назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.

Глава государства также сменил руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.

Кроме того, он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля. Новый глава государства обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания Рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов. Тот согласился назначить его на 22 мая


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Источник:

Интерфакс-Украина

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