Поддержать производство на Донбассе и защитить детей на дорогах призвали кандидаты в Раду

В преддверии выборов в Раду представители политсил сделали новые заявления





Лидеры политических сил призвали заняться экономикой Донбасса и уберечь школьников от ДТП. Например, Украине нужна реальная децентрализация и поддержка предприятий на линии разграничения. Об этом заявил Евгений Мураев во время посещения Авдеевского коксохимического завода.

Говорит: предприятие работает "не благодаря, а вопреки". Здесь постоянные обстрелы, часто отключаются электричество и водоснабжение. Работники и их семьи постоянно в опасности, ведь рядом – место военных действий.

В то же время завод все равно работает, дает государству валютную выручку и работу не только своим сотрудникам, но и тысячам людей в смежных отраслях. Поэтому власть должна больше уделять внимания таким предприятиям, считает Евгений Мураев.

"В первую очередь, надо не забирать деньги у территорий. Это самый крупный коксохимический завод в Европе. И он является бюджетообразующим, в том числе и для страны. Без него не работает металлургия. Это валютная выручка, это стабильность национальной валюты, это косвенно задевает целые индустрии в нашей экономике. Поэтому здесь нужно особое внимание, здесь нужно стимулировать как раз работу, и благодарить людей за труд. Потому, что они создают реальный сектор экономики", – говорит кандидат в народные депутаты Украины

Евгений Мураев.

Безопасность детей – приоритет не только для родителей, но и для власти. В этом убежден лидер "Украинской стратегии". Владимир Гройсман воспитывает двух дочерей и сына. Говорит: вопрос защиты детей на дорогах – один из главных. Поэтому инициировал в правительстве принятие новой программы.

С 1 сентября все ученики 1-4 классов будут ходить в школу в светоотражающих жилетах. Чтобы быть заметными для водителей и других участников дорожного движения. Жилеты будут индивидуальными и бесплатными. Вскоре их получат все школы страны.

"Здесь изображен смайлик, здесь – мальчик и девочка, есть капюшон. Это очень качественная жилетка, и наши все дети будут заметны на дорогах. Мы дарим каждому ребенку, каждый ребенок, когда наступает поздняя пора, будет это надевать, идти в школу, из школы. Ну, и надо, чтобы за этим следили родители. Я убежден, что это позволит нам очень многих детей защитить, и вот мы начинаем еще одну такую ​​традицию. У нас уже есть "пакет малыша", а есть вот еще вот такие жилетки", – заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Пребывая в Константиновке Донецкой области, Борис Колесников заявил, что в Украине необходимо создать условия для запуска новых малых и средних предприятий. Борис Колесников призвал власти восстановить инфраструктуру Донбасса и устранить давление на бизнес.

В частности, на иностранных инвесторов, от которых обычно требуют больше, чтобы заставить их давать взятки. Кандидат в народные депутаты уверен: если власть предоставит дешевые кредиты, будет стимулировать не только перепродажу продукции, но и производство, а еще поможет профессиональными советами бизнесу в частности – на семинарах, это существенно улучшит бизнес климат в стране.

"Нужно максимально упростить условия, и следовать опыту Восточной Европы. Другого пути нет. В Константиновке и Дружковке необходимо провести бизнес-семинары. Определить наши конкурентные преимущества. Они, безусловно, в пищевой промышленности, в легкой промышленности. Спрос огромный. И, безусловно, как говорится, производство стекла – это базовый фундамент. Оно потихоньку возрождается. Я думаю, что если кредитование будет льготным для стекольных заводов, город возродится буквально за 2-3 года", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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