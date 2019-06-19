Поддержка Минского процесса и Нормандского формата: с чем Зеленский вернулся из Германии

Официальный визит в Париж и Берлин стал вторым для украинского лидера визитом на посту президента после Брюсселя

Фото: AFP.

В среду, 19 июня завершилась насыщенная зарубежная поездка президента Украины Владимира Зеленского. 17 июня Зеленский отправился в Париж, откуда его путь лежал в Германию. О том, как прошла встреча украинского лидера с первыми лицами Германии, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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Накануне встречи с высшим руководством Германии Владимир Зеленский дал интервью изданию Das Bild, в котором он рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером.

"Канцлер Меркель является сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом. Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что политика санкций должна оставаться, пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", − заявил глава государства.

Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку Меркель в вопросах реформ и защиты территориальной целостности.

Отметим, что последний раз Зеленский и Меркель общались по телефону 24 мая. Тогда они обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Президент и канцлер подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата.

Но сперва президент встретился с главой парламента Германии– председателем бундестага Вольфгангом Шойбле. Глава украинского государства обсудил восстановление Донбасса, который пострадал от боевых действий, вызванных российской агрессией.

"Мы начинаем развитие Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", – сказал Зеленский на встрече.

Также на встрече с главой Бундестага Зеленский объяснил, как Россия покажет желание начать деэскалацию на Донбассе. Он также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал в Twitter, что Зеленский четко дал понять: "Санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на востоке Украины".

О чем говорили Зеленский и Меркель

Следом за встречей с Шойбле Зеленский в Берлине провел запланированную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель . Во время рабочего обеда с Меркель украинский лидер обсуждал, кроме прочего, вопрос отмены санкций Германии против РФ. Что позволило Зеленскому тонко потроллить желающих снять санкции с России.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", – сказал Зеленский на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге в Берлине во вторник, 18 июня.

По словам канцлера Германии, с Москвы могут быть сняты ограничительные меры только после того, когда Крым вернется в Украину. Меркель также объяснила, что пока не будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, санкции с России тоже не могут быть сняты.

Кроме того, Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток – 2". Президент Украины назвал сохранение транзита российского природного газа через украинскую территорию гарантией энергетической безопасности Украины и Европы. Он выразил уверенность в том, что трехсторонние переговоры с целью подписания договора о транзите газа будут успешными и "никто не будет выкручивать руки" Украине.

"Вы знаете, что у нас заканчивается контракт [на транзит российского газа] в конце этого (2019-го – Ред.) года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", – сказал Зеленский.

В свою очередь, Меркель признала, что вопросы запуска "Северного потока – 2" и сохранения транзита российского газа через Украину тесно связаны друг с другом.

"Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. ... "Президент [Владимир] Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи "Северный поток — 2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом", – сказала Меркель.

Отметим, торжественная часть ознаменовалась небольшим ЧП: Меркель трясло во время встречи с Зеленским. После того, как канцлер встретила украинского президента, она начала испытывать серьезные проблемы, пока играли гимны двух стран и продолжались военные почести. Ангеле Меркель неожиданно стало плохо – ее буквально трясло. Позже, по ее словам, она выпила воды, и ей стало легче.

"С тех пор я выпила как минимум три стакана воды. Очевидно, я в этом нуждалась, и сейчас я чувствую себя хорошо", – сказала Меркель позже, на совместной пресс-конференции с Зеленским. По ее словам, причиной инцидента стал солнцепек.

"Я был рядом. Так что канцлер всегда была в полной безопасности", – подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский встретился с лидерами немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые". Во время встреч с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком и партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр глава украинского государства вел речь о политике, экономике и "зеленой" энергетике. Зеленский заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата.

Напоследок Зеленский встретился с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером : два европейских лидера обсудили возможность функционирования Нормандского формата.

"Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства во вторник вечером.

В сообщении также приводятся слова Зеленского: "Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось".

Итоги поездки

Зеленский добился в Париже и Берлине поставленных целей, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Цели были абсолютно простые. Первая – личное знакомство. С Макроном украинский президент встречался, но все равно Зеленскому было важно упрочить первое впечатление. А Макрону –посмотреть, как человек держится в новом статусе. С Меркель же Зеленский был знаком лишь заочно, а учитывая важность Германии для Украины, налаживание в кратчайшие сроки близких контактов с руководством этой страны было просто необходимо", – сказал политолог в комментарии сайту "Сегодня".

Вторая цель, по словам Фесенко – перезапуск Нормандского формата – также была достигнута.

"Как минимум, процесс сдвинулся с мертвой точки. Пока что переговоры идут в традиционном режиме – отдельно с Украиной, отдельно с Путиным. С Путиным европейские лидеры говорили по телефону еще в мае, к нам приезжали министры иностранных дел Германии и Франции. Теперь вот достигнута договоренность о встрече внешнеполитических советников 12 июля", – отметил политический эксперт.

По мнению Фесенко, встреча глав государств нормандской четверки состоится, скорей всего, уже осенью.

"И думаю, там будет обсуждаться не только вопрос Донбасса, но и вопрос газа. Думаю, эти вопросы будут взаимосвязаны – транзит российского газа, новые газовые соглашения и прекращение войны на востоке Украины", – сказал Фесенко.

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