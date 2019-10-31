Поддержка Украины НАТО: Столтенберг сообщил о результатах

Альянс помогает Украине укреплять свою защиту от гибридных угроз и кибератак

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Поддержка Украины со стороны НАТО помогает противостоять гибридным угрозам, с которыми сталкивается страна.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев во главе делегации Североатлантического совета.

"Это позволило добиться осязаемых результатов. Мы помогаем раненым военнослужащим, мужчинам и женщинам, получить необходимое им лечение. Мы усиливаем устойчивость Украины к гибридным угрозам и кибератакам", – сказал он.

По его словам, через десять трастовых фондов Украина получит от блока около 40 млн евро на поддержку военной сферы. Деньги пойдут на совершенствование систем командования и управления, кибербезопасности и медицинской реабилитации.

К тому же, добавил Столтенберг, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

Генсек напомнил и о позиции Североатлантического альянса по поводу незаконной аннексии Крыма.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал Столтенберг.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг визита в Украину Совета НАТО и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Более подробно об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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