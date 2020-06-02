Поддержка Украины в Конгрессе США: Кулеба указал на важный аспект

Говоря об отношениях двух стран, дипломат отметил, что «облака всегда есть на небе»

В Конгрессе Соединенных Штатов сохраняется двухпартийная поддержка Украины. Оснований, что такое положение вещей измениться, "пока нет". Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом, говоря об отношениях двух стран, дипломат отметил, что "облака всегда есть на небе".

"Сегодня первый день лета, тучи есть, но ведь лето никто не отменял. Так же и американско-украинские отношения. Они есть независимо от погоды. Здесь задача дипломатов, чтобы как можно меньше хмурилось, а побольше было солнца", - сказал Дмитрий Кулеба.

Реклама В тренде Эксперт объяснил, ударит ли мировой кризис и падение цены нефти по позициям Путина

Ранее глава Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский в интервью "Сегодня" рассказал, что ключевым залогом для поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов является поддержка Конгресса. Поэтому для Киева не столь важно, кто победит на выборах президента США.

Выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. В настоящий момент в предвыборных рейтингах действующего президента Дональда Трампа опережает бывший вице-президент Джо Байден.

Сергей Корсунский

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама