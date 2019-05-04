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Подготовка к инаугурации: Зеленский встретится в Раде с лидерами фракций

4 мая, 12:53

Украина в ожидании присяги новоизбранным президентом, но пока готовятся консультации

Фото: facebook.com/kvartal95
Фото: facebook.com/kvartal95.

В Раде на днях был зарегистрирован проект постановления об инаугурации новоизбранного президента. А сегодня Владимир Зеленский в парламенте будет встречаться с лидерами всех фракций. Об этом сообщил глава фракции "Самопомощи" в Верховной Раде Олег Березюк.

По его словам, встреча назначена на 15:00 для обсуждения вопросов, связанных с инаугурацией, в том числе и ее даты.

"Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации – ред.), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить, в том числе и об инаугурации", – сказал Березюк.

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Как мы писали, вице-спикер парламента Ирина Геращенко говорила, что решение по дате обязательно примут на следующей пленарной неделе. "Верховная Рада не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", – сказала она.

Напомним, что до сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии. Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи. В то же время у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях.

А пока никто не знает, что придумает команда новоизбранного президента, политические эксперты Олеся Яхно-Белковская и Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, чего ожидать от инаугурации Зеленского.

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Тег Рада, инаугурация, встреча, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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