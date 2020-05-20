Подготовка к пресс-конференции Зеленского: что происходит под Мариинским дворцом (фото, видео)

Владимир Зеленский сегодня даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства. Глава государства встретится с журналистами во дворе Мариинского дворца. Журналист сайта "Сегодня" рассказала, что там сейчас происходит и как идет подготовка.

Журналисты собираются у Мариинского дворца на итоговую пресс-конференцию президента, которая начнется в 10:30. Дата 20 мая для встречи с журналистами выбрана не случайно. Именно в этот день ровно год назад состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

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Запускают журналистов в Мариинский дворец не с центрального входа, а с "черного", который находится за зданием Верховной Рады. Часть Мариинского парка, который прилегает к дворцу, перекрыта металлическими заграждениями и несколькими кордонами правоохранителей. На каждом стоят правоохранители со списками аккредитованных журналистов.

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По всему периметру правительственного квартала усиленные меры безопасности. На каждом углу стоят патрульные машины и полицейские.

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Однако он первый из всех украинских лидеров, кто стал президентом, не имея до этого опыта работы в политике и государственном секторе. До него это не удавалось никому. Он стал самым молодым в истории украинским президентом, вступив в должность в 41 год. Правда, это далеко не мировой рекорд. На сегодняшний день самый молодой президент в мире – глава Сальвадора Найиб Букеле, который был избран в возрасте 37 лет. При этом в течение года на его плечи свалилось огромное количество испытаний, но были и достижения. Читайте подробней в нашем материале "Год президентства Зеленского: ТОП-5 рекордов главы государства".

Также смотрите фильм "Год президента Зеленского":

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