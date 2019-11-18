Подготовка на финишной прямой: у Путина сделали заявление по "нормандской" встрече

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле подтвердили дату встречи "Нормандской четверки" и заявили, что ее подготовка на завершающем этапе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал делать прогнозов относительно результатов переговоров.

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию … Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что предшествовал длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована, был очень большой – мы с сожалением констатируем – перерыв в работе "нормандского формата", и давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что подготовка возымеет свои результаты", – сказал Песков.

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В то же время спикер Кремля сообщил, что сегодня президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор и обсудит "нормандскую" встречу, но не уточнил, с кем именно.

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"Мы дадим информацию по этому телефонному разговору", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне сам Владимир Путин заявлял, что встречи с президентом Владимиром Зеленским пока не будет. Он считает, что нет смысла "бегать по неподготовленным встречам" отдельно на "нормандском" саммите.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает появления "нормандских соглашений" по Донбассу. Глава МИД Украины рассказал, что будет, если лидеры стран договорятся до мира.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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