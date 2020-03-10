"Подло, по-скотски ударила в спину": Турчинов рассказал о захвате Россией Крыма

Россия подло ударила Украине в спину, когда захватила Крым в 2014 году.

Такое мнение выразил Александр Турчинов, который на момент аннексии исполнял обязанности президента Украины, сообщает "Крым.Реалии".

"В момент, когда в Украине нет вообще никакой власти, Янукович сидит на чемоданах. Формально он еще в Киеве, да. Новая власть еще не сформирована и не скоро это будет сделано. И в этот момент Россия подло, по-скотски, да, бьет в спину страну, с которой у нее подписан десяток мирных договоров", – подчеркнул он.

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Турчинов отметил, что захват полуострова стал "чисто фашистским форматом прошлого столетия, вот как это было".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма, который теперь будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Подробней смотрите на видео:

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Видео: president.gov.ua

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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