ФОТОФАКТ. Подорожание алкоголя и бензина: итоги дня

ОБЩЕСТВО

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

60 заявлений от кандидатов для участия в конкурсе в Верховный Суд и 25 заявлений для участия в конкурсе в Высший антикоррупционный суд по состоянию на 3 сентября поступило в Высшую квалификационную комиссию судей. 2 августа комиссия объявила конкурсы на 78 в Верховном Суде и 39 – в Высшем антикоррупционном суде.

Повысил на 12,4-19,6% Кабинет министров минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия; на виски, ром и джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% и вина – на 4,5-13,5%. В результате минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки вырастет на 12,4% – до 89,4 грн. Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Кабинет министров поручил Государственной службе по вопросам труда, Государственной фискальной службе, Пенсионному фонду, Национальной полиции и другим органам исполнительной власти с 5 октября провести мероприятия, направленные на детенизацию отношений в сфере занятости и доходов населения.

Появился новый Национальный природный парк Парк "Нобельский" расположен на Ривненщине, название он получил от крупнейшего озера Полесья – Нобель, которое располагается именно здесь. В пределах заповедника будут охранять уникальные растения и животных Западного Полесья.

По результатам 7 месяцев работы правительство приняло решение о перераспределении средств, предусмотренных на строительство дорог. Перераспределение будет осуществляться с объектов, где по результатам проведенных тендерных процедур возникла экономия средств. Эти средства будут перераспределены на другие объекты, требующие дополнительного финансирования. В частности, у Волынской области изъято 3,87 млн грн, Житомирской – 61,4 млн, Ивано-Франковской – 47,97 млн, Киевской – 28,37 млн, Николаевской – 98,61 млн и Черновицкой – 67,81 млн. Увеличены расходы в Винницкой области на 46 млн грн, Днепропетровской – на 25,99 млн, Кировоградской – на 52,85 млн, Одесской – на 30 млн, Полтавской – на 50 млн, Хмельницкой – на 25,33 млн и Черкасской – на 25 млн.

Синхронно повысили на 30-110 копеек за литр цены на бензин и дизельное топливо ряд крупных национальных и региональных сетей АЗС с 4 по 5 сентября. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

Первый вице-премьер Степан Кубив подписал декларацию о намерениях по созданию новой макрорегиональной стратегии Европейского Союза для развития Карпатского региона Украины, Польши, Венгрии и Словакии.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 8 копеек до 28,41 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 5 сентября.

62,2 тыс. т подсолнечного масла Украина по итогам 2017/18 МГ (сентябрь-август) экспортировала в Египет, что в 3,3 раза меньше чем сезоном ранее. Об этом сообщило "АПК-Информ". Основными причинами сокращения стали общее снижение потребления и импорта подсолнечного масла Египтом, рост собственного производства и потребления соевого масла, увеличение закупок более привлекательного по цене российского подсолнечного масла. За последние два сезона Египет опустился с 8 на 10 место в рейтинге стран-импортеров украинского сырого подсолнечного масла, рафинированного – со 2 на 45. Основными направлениями экспорта украинского подсолнечного масла остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%). При этом Индия увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%, а страны ЕС и Китай сократили на 17,5% и 13,9%, соответственно.

На 19,3% больше в годовом измерении в январе-июле в Украине было реализовано виноградного вина – на 2,6 млрд грн, Об этом свидетельствуют данные Госстата. При этом за два года реализация отечественного вина в Украине выросла на 25%. К тому же украинские производители нарастили экспорт своего вина за границу – за два года этот показатель вырос в 2 раза. В частности, в январе-июле 2018 года Украина экспортировала вина на 480 млн грн.

На 40 млн долл. Украина выиграла тендер на модернизацию 17 ед. вертолетов Ми-17 Главного командования жандармерии Турции. Модернизация авиатехники будет проведена на мощностях входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская обл.) при участии ПАО "Мотор Сич" (Запорожье).

444 млн долл. Министерство финансов выплатило по шестому купону по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября. Общая сумма первого купонного платежа составила 473,313 млн долл., второго, третьего и четвертого – 505,429 млн, пятого – 444,4 млн.

На уровне 5,95% годовых Министерство финансов сохранило на первичных аукционах 4 сентября ставку размещения валютных облигаций внутреннего госзайма, хотя отдельные покупатели после внешнего размещения Украиной в конце августа 6-месячых нот под 9,1% годовых подняли ставки в заявках до 8% годовых. Такие заявки были отклонены. В результате объем продаж долларовых ОВГЗ составил 12,61 млн. На трех аукционах по размещению гривневых бумаг с погашением от трех месяцев до года в ожидании повышения Нацбанком учетной ставки 6 сентября спрос и продажи упали – до 14,96 млн грн. Ставка по всем этим ОВГЗ была установлена на уровне 18%.

Сократилась на 6,5% в годовом измерении добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-августе – до 22,07 млн тонн, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности. При этом добыча энергетического угля сократилась на 5,8%. Государственные шахты за отчетный период добыли 2,82 млн тонн угля, что на 10,5% меньше, чем год назад.

Увеличили на 17,4% в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины потребление угля – до 15,2 млн тонн.

Выросли на 11% продажи новых автобусов в Украине в августе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 155 единиц, сообщили в ассоциации "Укравтопром". Также в августе вырос на 4% объем продаж новых коммерческих автомобилей – до 1116 штук.

МИР

Увеличились на 17,4% в годовом выражении в июле мировые продажи полупроводников – до 39,49 млрд долл., сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с июнем текущего года реализация чипов увеличилась на 0,4%. "Глобальная полупроводниковая отрасль показала самые высокие за историю июльские продажи, – заявил президент SIA. – Реализация чипов увеличилась в годовом выражении во всех крупнейших продуктовых категориях и на всех региональных рынках".

Достигла 1 трлн долларов текущая рыночная стоимость акций компании Amazon на бирже NASDAQ (США). Таким образом, Amazon стала третьей в мире компанией, чья капитализация достигла данной отметки. Капитализация Apple достигла этой величины в начале августа. Китайская PetroChina также стоила триллион в течение нескольких часов в 2007 году.

Штрафом в 500 евро может обернуться с 4 сентября перекус на тротуарах или ступеньках домов четырех центральных улиц Флоренции. Таким образом мэрия пытается защитить горожан от туристов, которые покупают еду в местных магазинах и ресторанах и устраивают пикник прямо посреди улиц.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила что подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери работают в Главном разведывательном управлении России. Названы имена подозреваемых и маршруты их передвижений в Лондоне.

Согласился пересмотреть Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правило выездного гола в еврокубках, поскольку, по мнению тренеров ежегодного Форума УЕФА, забить мяч на выезде уже не так сложно, как раньше.