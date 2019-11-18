Подозрение для Порошенко: что инкриминируют экс-президенту

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Правоохранительные органы готовят пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко подозрение в превышении власти относительно назначения членов Высшего совета правосудия. Хотя представители политика видят в этом "месть" от директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

18 ноября стало известно, что Государственное бюро расследований передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения в отношении Порошенко. Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, что предполагает и снятие депутатской неприкосновенности.

В ГБР отмечают, что проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.109 (ограничение или лишение свободы до 5 лет) и ч. 2 ст. 364 (тюремный срок от 5 до 8 лет) Уголовного кодекса Украины.

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Отметим, что Порошенко уже вызывался по данному производству на допрос в ГБР, но он к следователям так и не явился. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова рассказывала, в чем суть производства.

"Данное уголовное производство периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа, во время которой судьи, у которых заканчивался пятилетний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали вознаграждение в виде своей зарплаты судьи, что могло причинить государству определенные убытки, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли", – сказала она и добавила, что уже допрашиваются судьи по данному уголовному производству (а их более тысячи).

В свою очередь в пресс-службе Петра Порошенко назвали готовящееся подозрение не чем иным, как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать ему провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада). Также у политика считают, что директор ГБР Роман Труба "из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает", и якобы поэтому он решил выдать подозрение Порошенко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко также считает это подозрение местью Трубы, напомнив, что 15 ноября их политическая сила проголосовала поправку к закону о полной перезагрузка ГБР, что подразумевает увольнение главы Госбюро расследований.

"Я так понимаю, сегодня прилетела "ответка". Это я о проекте подозрения Петру Порошенко", – написала она в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне президент Владимир Зеленский отменил указы Порошенко, касающиеся назначении членов Высшего совета правосудия и проведения конкурса в ВСП.

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