Подозрение Омеляну и о чем говорил Порошенко на Форуме YES: главные новости недели

Отчетная неделя запомнилась неожиданным подозрением НАБУ министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в незаконном обогащении, а также в Киеве стартовало большое событие Ялтинская европейская стратегия (Форум YES), где президент Петр Порошенко выступал перед известными иностранцами.

Подозрение Омеляну

13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.

В итоге 14 сентября состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для министра. Стоит отметить, что прокуроры изначально не планировали его арест, а просили суд определить залог в пять миллионов гривен. Однако суд принял другое решение: Омеляна согласились отдать на поруки министру Спорту Игорю Жданову и народному депутату Федору Бендюженко. Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Решение суда РФ по Сущенко

Верховный суд России подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному Роману Сущенко, согласно которому он должен отбывать незаконное 12-летнее наказание в российской тюрьме. На предыдущее решение Московского городского суда защита украинца подала апелляцию, однако Верховный суд РФ отклонил ее в полном объеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ У Путина рассказали, кто ведет переговоры по Сущенко

В свою очередь правозащитник Марк Фейгин заявил, что Сущенко согласился попросить Путина о помиловании. В то же время он уточнил, что украинец и дальше отказывается признавать вину в преступлении, которое ему инкриминируют россияне, а также стало известно о планах в Европейском суде по правам человека.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.

Выступление Порошенко на Форуме YES

В Киеве стартовал Ялтинская конференция, на которой глава государства начал свое выступления с успехов Украины. Он отметил, что на 3,6% вырос ВВП во втором квартале, сокращен дефицит госбюджета, и это во время войны. Соотношение государственного долга к ВВП в 2016 году было более 86%, сейчас – 63%. А по итогам первого полугодия капитальные инвестиции выросли на 26,5%.

Также, говоря о том, грозит ли Украине дефолт, президент отметил, что Украину ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году, однако преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволят стране сохранить финансовую стабильность. Он напомнил, что госдолг Украины с 2007 по 2010 год увеличился на 26 млрд долларов, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на 20 млрд долларов.

Также он затронул тему вмешательства в выборы, которая близка и иностранцам. Порошенко заявил, что в Украине знает о планах Кремля на президентские и парламентские выборы. По словам главы государства, разведка имеет данные об использовании Москвой пророссийских политсил и политиков, но отказался называть конкретные имена.

"Суть всего этого можно определить одним словосочетанием – это угроза реванша, угроза ревизии европейской стратегии, возвращение Украины в имперское стойло", – говорил он.

Кроме того, Порошенко дал совет Путину, что делать с поставками российского газа в Европе. Глава украинского государства озвучил наилучший вариант для Кремля.

Визит Волкера в Украину

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 13 сентября прилетел в Киев и с Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе. Однако речь шла не только о войне, но и об армии, энергетической безопасности страны.

Кроме того, 14 сентября американский дипломат провел закрытую встречу с руководством Верховной Рады – он встретился с главой украинского парламента и лидерами фракций. По словам одного из участников встречи лидера Радикальной партии Олега Ляшко, обсуждали план действий по восстановлению территориальной целостности и мира в Украине. В частности речь шла о миротворческой миссии, о вопросах разминирования, соцзащите и гуманитарной помощи жителям Донбасса. Также обсуждали общую стратегию в вопросе строительства "Северного потока-2".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Курт Волкер рассказал о будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе

Отметим, что накануне поездки в Киев Волкер сделал пару важных заявлений по Украине. Так, например, он жестко оценил "выборы" боевиков на Донбассе. Он считает их нелегитимными и сказал, что они нарушают логику "минского процесса".

Также дипломат, говоря о войне на Донбассе, четко разъяснил ситуацию – не Украина пришла в Россию – это россияне находятся на украинской территории. Он также отметил, что российская сторона не готова к урегулированию ситуации на востоке Украины.