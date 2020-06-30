Подозрение Порошенко: Венедиктова записала видео с объяснением

Сегодняшний допрос Порошенко был перенесен в связи с ходатайством стороны защиты

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения в преступлении пятому президенту, соглаве фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко и поручении указаны разные статьи Уголовного кодекса Украины.

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Об этом она сообщает в видеоролике, опубликованном на сайте Офиса генерального прокурора.

Так, по ее словам, в мае 2019 года в Единый реестр досудебных расследований под номером с последними цифрами 753 были внесены сведения об уголовном производстве относительно назначения членов Высшего совета правосудия. В ноябре 2019-го в Реестр внесли сведения с последними цифрами 1732 – относительно назначения первого замглавы Службы внешней разведки.

Венедиктова объяснила, что при каденции бывшего генпрокурора 3 марта 2020 года уголовные производства 753 и 1732 были объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоил первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователь закрыл, а номер остался не измененным – 753.

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Генпрокурор уточнила, что 10 июня она подписала:

сообщение о подозрении;

постановление, которым поручено сообщить о подозрении;

поручение сообщить о подозрении.

В сообщении о подозрении есть ссылка на ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины. В постановлении, кроме этих статей, указаны ст. 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указаны ст. 367, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 и ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

"Ошибки нет. Поскольку постановление в описательной части имеет ссылку на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение имело квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено сообщение о подозрении", – заявила генпрокурор.

Также, по ее словам, сегодняшний допрос Порошенко был перенесен в связи с ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Сторона защиты просит объединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Таким образом, судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в среду, 1 июля.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("делу картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

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Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве, связанном с назначением Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного указа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенных в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

19 июня Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела Порошенко, в котором рассматривалась мера пресечения для политика. Изначально прокуроры просили арест с возможностью залога, но теперь подали новое ходатайство.

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