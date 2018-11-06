Подозреваемая в хищении средств Ощадбанка дочь нардепа сбежала из Украины – СМИ

Дочь народного депутата Станислава Березкина - Виктория, которая, как и ее отец, подозревается в причастности к хищению 20 миллионов долларов Ощадбанка, сбежала за границу.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, она бежала из Украины в тот день, когда были задержаны другие фигуранты уголовного производства.

"Мы установили, что она вылетела в Монако", – сказал источник и добавил, что теперь ее намерены объявить в розыск.

Он отметил, что во вторник (не уточнил, в какой именно) генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление на нардепа Березкина. Отметим, что генпрокурор выступал сегодня в Раде, но не из-за Березкина.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро за преступную схему с кредитом в государственном банке Ощадбанк задержало десять человек. В период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ПАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы с целью получения у госбанка кредита на сумму 20 млн долл. Читайте подробности расследования от НАБУ.

Стало известно, что среди подозреваемых в хищении средств фигурирует народный депутат Станислав Березкин и его сын. Глава НАБУ Назар Холодницкий уже направил в ГПУ соответствующее представление на снятие с нардепа депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и его арест.

В итоге Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для десяти подозреваемых в виде ареста с возможностью внесения залога. Однако одна из подозреваемых, заместитель председателя правления этого банка Ирина Земцова внесла за себя залог в размере 7 млн грн и вышла на свободу. На нее наложили ряд процессуальных обязанностей, среди которых – ношение электронного браслета, сдача загранпаспортов и так далее. Немного позже стало известно, что еще шестеро подозреваемых, в том числе сын нардепа, выплатили залог и вышли из СИЗО. Их юристы отметили, что удалось значительно уменьшить суммы залога, некоторые из которых изначально могли быть в 150 млн грн.