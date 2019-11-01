Подозреваемый по делу о сбитом Boeing над Донбассом Цемах сделал заявление

Владимир Цемах утверждает, что якобы не имеет никакого отношения к делу

Владимир Цемах / Фото: AFP

Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики", террорист Владимир Цемах, которого Нидерланды считают одним из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете Malaysia Airlines рейса MH17, заявил, что он якобы не обладает никакой информацией по этому делу.

"У них реально ничего против меня нет, потому что я не участвовал в этих событиях", - рассказал Владимир Цемах в показанном в пятницу, 1 ноября, интервью телеканалу "Россия-24".

На вопрос, что он знает об обстоятельствах, при которых был сбит самолет, он ответил: "Да как и все. Что населению было известно, то и мне".

"Я узнал или вечером, или даже не следующий день утром о том, что произошло", – добавил террорист.

Напомним, в июне текущего года стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали Владимира Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

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Отмечалось, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Однако позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемах был передан российской стороне.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

"Его фамилия была с самого начала", – сказал он.

Отметим, власти Нидерландов уже обратились к России с просьбой выдать Владимира Цемаха.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также у экспертно-журналистской группы Bellingcat нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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